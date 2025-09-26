¿Cómo va el avance Metro de Bogotá a 49 meses del inicio de la obra?: Vía de pruebas terminada y más

Metro de Bogotá por la Avenida Caracas. Foto: Tomada de la cuenta de X de Carlos Fernando Galán.

Entre 2020 y 2021, la Empresa Metro de Bogotá (EMB) avanzó en econtecimientos determinantes para el desarrollo de la Primera Línea del Metro.

En el año 2020, se iniciaron estudios de ampliación hacia Suba y Engativá; se adjudicó la interventoría al consorcio Supervisor PLMB y se firmó el contrato de concesión con Metro Línea 1, lo que definió el comienzo oficial del proyecto. En ese año también se entregaron predios y se presentó el trazado de expansión.

Por el lado del 2021, tras la renuncia de Andrés Escobar, José Leonidas Narváez asumió la gerencia. Otro hecho importante es que se suscribió un convenio con la Financiera de Desarrollo Nacional para estructurar la Línea 2 y se adjudicaron contratos de demolición y mantenimiento.

¿Cómo comenzaron las obras del Metro de Bogotá?

El 17 de agosto de 2021, Bogotá vivió un momento histórico con el inicio de las obras del patio taller en Bosa, primer paso visible de la Primera Línea del Metro.

Acto seguido, en septiembre de ese mismo año comenzaron los trabajos en el intercambiador vial de la calle 72 con avenida Caracas, una de las zonas más críticas de movilidad.

Durante este proceso, se descubrieron vestigios ferroviarios que fueron analizados por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, reflejando la importancia patrimonial del proyecto.

En paralelo, se adelantaron programas de educación ciudadana y exploraciones técnicas para estructurar la futura Línea 2 hacia Suba y Engativá.

¿Qué acontecimientos marcaron la llegada de equipos y el avance técnico?

En junio de 2022 partió desde China el primer prototipo de vagón, recibido meses después en Bogotá como símbolo del avance de la obra.

También llegaron piloteadoras de gran escala para hincar pilotes y consolidar el viaducto, además de vigas lanzadoras que facilitarían el montaje de las estructuras.

En el año 2023, se firmó el acta de inicio de construcción del viaducto, se inauguró el Vagón Escuela como espacio pedagógico y comenzaron oficialmente los pilotes prefabricados que sostendrán la obra.

Adicionalmente, se avanzó la estructuración y financiamiento de la Línea 2, con respaldo de la banca multilateral y convenios internacionales.

¿Cuáles fueron los avances más representativos del 2024?

El 2024 se caracterizó porque se fundieron las primeras columnas del viaducto, se aprobaron extensiones hacia la calle 100 y se puso en servicio el puente vehicular del sector “El Pulpo”.

La llegada de rieles y traviesas desde China marcó el inicio de la conformación de la vía férrea. Asimismo, se desarrollaron proyectos inmobiliarios en torno a estaciones y se firmó un convenio para planear la Línea 3 hacia Soacha.

Con un 46,24 % de avance al cierre de 2024, la Primera Línea del Metro avanzó, según la Alcaldía de Bogotá, como la obra de infraestructura más ambiciosa en la historia de la capital.

¿En qué estado se encuentra el Metro en la actualidad?

En agosto de 2025, las obras del Metro de Bogotá registraron un avance de 2,52 %, alcanzando un progreso acumulado del 62,16 %, según confirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Este anuncio coincidió con la llegada del primer tren de la Línea 1 al puerto de Cartagena el 2 de septiembre, fabricado por la CRRC Corporation Limited en Changchun, China.

Vale la pena considerar que este tren, compuesto por seis vagones, fue sometido a pruebas estáticas, dinámicas y preoperacionales, además de un recorrido de 2.500 kilómetros en territorio chino. Ahora inicia su traslado a Bogotá.

Finalmente, el gerente Leonidas Narváez aseguró que para diciembre de 2025 el proyecto superará el 70 %.