Comerciantes frustrados ante construcción del Metro de Bogotá: “Nos sentimos abatidos”

Bogotá D.C

En 2020 comenzaron las obras del la Línea 1 del Metro de Bogotá. Sobre la Avenida Primero de Mayo quedarán varias estaciones y en mayo de 2025, se completaron 5 km de viaducto entre las estaciones 8 y 9 marcando un avance significativo del proyecto.

Sin embargo, uno de los sectores más afectados han sido los comerciantes de la zona que han señalado millonarias pérdidas económicas debido a los cierres parciales de la vía , al tráfico vehicular y al hundimiento de los andenes.

Millonarias pérdidas económicas

“Nos sentimos abatidos, las ventas de nosotros actualmente se han bajado al 50%, nosotros que estamos en la línea de autopartes como tal, no hemos recibido ningún apoyo de las entes, ni quiera de la alcaldía”, señaló un comerciante de la zona.

“Al estar cerrada y trancada la avenida, los clientes no quieren acercarse. Vamos en menos 60% de ventas, o sea estamos vendiendo menos de la mitad ”, señala Juana, la dueña de una ferretería sobre la Avenida 1 de Mayo.

Durante estos 5 años de obra, los comerciantes que todavía quedan afirman estar en quiebra, mientras que muchos otros tuvieron que cerrar sus negocios o trasladarnos a otros lugares.

“Hay muchos que han perdido absolutamente todo. ¿Sabe qué es tener un patrimonio de $50- $100 millones invertidos en un local y que han perdido absolutamente todo? Es que no es 1 millón o 2 millones sino son de $30 millones para arriba", señaló Mireya trabajadora de una cigarrería.

Daños al espacio público

Sobre todo el corredor de andenes en la Avenida Primero de Mayo, se han presentado hundimientos.

“Los cuales ya están teniendo una profundidad de aproximadamente de 1 metro como puede ser más. Hemos colocado las PQR al Consorcio del Metro y también al Acueducto directamente. El Consorcio nos dice que ellos no han hecho ninguna obra en el anden entonces que no pueden dar respuesta. El Acueducto que como un vecino no deja hacer una pique entonces no pueden hacer nada”, sostuvo Johanna.

Justamente frente a la casa de los padres de Johanna, que ha sufrido de humedades, están algunos de estos hundimientos que les preocupa porque se desconoce la debilidad de los terrenos.

En 2019, se hizo el traslado de redes en esa zona, pero quedó mal. Las alcantarillas devolvían las aguas negras a la superficie.

“El miedo de nosotros es que vuelva a pasar esto, que tengamos filtraciones en todo el sector. Ese es realmente nuestro problema en este momento”, indicó Johanna.

Un daño colateral

Las personas que viven y trabajan en esta zona aseguran no estar en contra de las obras del Metro, el proyecto de movilidad más grande de Bogotá y del país , sino estar cansados de que no sean incluidos o tenidos en cuenta para mitigar las afectaciones que se dan durante la construcción.

“Que cuando hagan una licitación, que dentro de las licitaciones esté vinculado este tipo de afectaciones, ya que el comercio es el que mueve la ciudad, sino hay comerciantes no hay economía”, pidió Mireya.

“Que no nos traten simplemente como un daño colateral, como algo que tenemos que aguantar. El progreso sí, pero la vida también importa. Están acabando con la vida de las familias, están acabando con los predios, ¿A qué costo?“, señaló Johanna.

A los comerciantes, trabajadores y habitantes de la Avenida Primero de Mayo se les informó que pronto se haría el cierre de los andenes.