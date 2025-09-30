Violento lunes en Armenia, dos homicidios, un herido y un cuerpo hallado sin vida en zona rural

Armenia

Jornada violenta en las últimas horas en Armenia, dos homicidios, un herido y un cuerpo sin vida hallado en zona rural prenden las alertas en la ciudad.

Todos los hechos se registraron entre el mediodía y la tarde del lunes 29 de septiembre en zona urbana y rural de la capital del Quindío.

Primer homicidio

Como Maykol Steven López Alarcón de 28 años de edad, fue identificada la persona que ayer lunes 29 de septiembre del 2025, fallece a causa de diferentes lesiones con arma de fuego en la ciudad de Armenia, por un acto de intolerancia social.

El hecho se presentó sobre las 6:45 de la tarde, en la manzana 13 del barrio Santa Rita, donde posterior a una discusión, dos personas lesionan a la víctima con arma de fuego, quien fallece en el lugar.

Funcionarios de policía judicial, asumieron los actos urgentes y adelantan las investigaciones correspondientes para identificar, judicializar y capturar a los autores del crimen.

Segundo Homicidio

La Policía Quindío realizó la aprehensión de un adolescente conocido con el alias de el “Negro” por el delito de homicidio con arma cortopunzante en el sur de Armenia.

Esta acción se ejecutó sobre la calle 50 con carrera 16 barrio Arenales, donde al interior de una vivienda utilizada como inquilinato, se presentó una riña con arma cortopunzante, donde fallece una persona de 25 años de edad por lesiones en diferentes partes del cuerpo.

Es de resaltar que, la persona fallecida fue identificada como Jhon Mario Robledo Garcés, quien tenía por Violencia intrafamiliar 2025, Hurto 2016 y 2022, Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 2022 y Homicidio 2025

La víctima al parecer se dedicaba al hurto y al tráfico local de estupefacientes, además, se encontraba inmerso en una investigación judicial por los delitos de tentativa de homicidio, hurto calificado y agravado.

En tal sentido, en una reacción oportuna de la patrulla de policía, logran identificar al posible agresor, quien es aprehendido y en este momento se encuentra en proceso de judicialización ante la fiscalía general de la Nación.

Preocupación de la Policía por homicidios generados por riñas

El comandante de la Policía, coronel Luis Fernando Atuesta, indicó “son este año más de 30 homicidios generados por temas de intolerancia. Eso el año pasado, digamos que se vio, pero no en la dimensión como lo estamos viendo durante el transcurso de este año, principalmente en Armenia.

Y estos eventos de intolerancia digamos que terminan en lesiones personales graves o en homicidios lamentablemente se dan al interior de familias después de festejar fechas especiales, pero digamos que también tuvimos y ha sido una particular durante este año, que parte de los homicidios que se han generado han sido riñas entre habitantes en condición de calle.

Operativos contra habitantes en condición de calle

El alto oficial agregó “Por eso estamos haciendo un esfuerzo muy importante que creo que la ciudad lo está notando y las autoridades lo están viendo y es que he dispuesto que la dinámica de trabajo de los auxiliares de policía la cambiemos. Viene desarrollando una labor muy fundamental en diferentes parques, pero también durante diferentes horas los estamos reuniendo a todos y estamos generando un control muy estricto de los habitantes en condición de calle.

En promedio, diariamente son entre 60 y 80 armas blancas que les estamos quitando a estas personas sumado a elementos que utilizan para el consumo de droga, para inyectarse, para fumar, diferentes químicos que también utilizan para satisfacer esta adicción.

Creo que con el tiempo a mediano plazo vamos a ver que no lo van a estar haciendo esta actividad tan tranquilos como lo veníamos haciendo, hablando con muchas personas y con muchos medios les decía que, como para el ciudadano de Armenia se ha convertido eso en un paisaje de ver habitantes en condición de calle incluso drogándose en cualquier parte de la ciudad. Para la policía no se puede convertir en el paisaje y yo mientras esté aquí no lo voy a permitir y es una orden que he dado de manera permanente.

Control a los habitantes de calle, contribuir al orden de la ciudad y hacer que eso también nos reduzca el tema de homicidios.

Hay que respaldar, hay que respaldar la acción de las instituciones, hay que respaldar el orden que estamos tratando de dar porque muchas veces lo que encontramos es que la misma gente se indispone, critica a la policía porque estamos tratando de recuperar espacio público de hacer que el habitante de calle no genere percepción de inseguridad y hay mucha gente que se indispone con esto, pero también exigen orden en la ciudad. Entonces, es que entre todos ayudemos a que la ley se cumpla.

Otros hechos judiciales

Un hombre fue víctima de sicarios que lo atacaron con arma de fuego ayer lunes 29 de septiembre en vía pública del barrio Bosques de Pinares al sur de Armenia, la víctima fue traslada a un centro asistencial donde permanece en atención, las autoridades avanzan en la investigación para determinar móviles y autores de este ataque.

Las autoridades judiciales de Armenia investigan el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre que fue encontrado en una zona boscosa de la vereda Altos de Guevara, será medicina legal la que determina causas e identidad de la persona fallecida.