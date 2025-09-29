Después de 13 días, regresaron los homicidios al Quindío, dos asesinatos en Quimbaya y Calarcá

Homicidios el fin de semana en Quimbaya y Calarcá en el Quindío. Foto: Archivo Adrián Trejos

Armenia

Después de 13 días sin homicidios en el Quindío, el fin de semana se registraron dos asesinatos en los municipios de Quimbaya y Calarcá, y una muerte por establecer en el municipio de Calarcá

El último hecho se registró ayer domingo 28 de septiembre donde un ataque sicarial con arma de fuego dejo como saldo un muerto y un herido en Calarcá, el caso judicial se presentó en la carrera 21 con calle 38 de la villa del cacique

La víctima fue identificada como Jorge Iván Arias Quiroga de 55 años de edad, en el mismo ataque sicarial el hijo del asesinado resultó lesionado y fue trasladado a centro asistencial para atención médica.

Este ciudadano herido según la policía presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio en el año 2017, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes 2020 y concierto para delinquir en el año 2021.

Mientras que, como Luis Alfonso García de 60 años de edad, fue identificada la persona que el sábado 27 de septiembre del 2025, murió a causa de diferentes lesiones con arma de fuego en el sector rural del municipio de Quimbaya.

El hecho se presentó sobre las 12:58 horas en la vereda La Unión, donde esta persona se encuentra hablando con dos ciudadanos y posterior a ello, el parrillero de la motocicleta desenfunda un arma de fuego impactando en varias ocasiones a la víctima huyendo del lugar, el ataque sicarial quedó grabado en videos de cámaras de seguridad

Es de anotar que la víctima registra 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, desde el año 2010 al 2024.

Las autoridades además investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado en zona rural de Calarcá con una herida con arma blanca, pero será medicina legal la que determine las causas de la muerte.

La policía del Quindío también reporto la captura de tres personas en el corregimiento de Barcelona y el municipio de La Tebaida sindicada de homicidio.

El primer hecho se ejecutó en el barrio Ancizar López corregimiento de Barcelona, allí capturaron un hombre de 28 años de edad responsable de la muerte de Luis Elibardo Dagua Conda, líder social, defensor de derechos humanos, fundador del programa adulto mayor certificado por la ONU. Hechos ocurridos el 16 de julio de 2018 en el corregimiento El Palo en Caloto – Cauca; esta persona se encuentra para cumplir condena de 38 años.

El segundo hecho se llevó a cabo en los barrios Oasis de Vida y Guayacanes en La Tebaida, donde fueron capturados 02 hombres de 20 y 31 años de edad, quienes serían los responsables de la muerte del señor Fabián García Grajales por impactos de proyectil con arma de fuego, hechos ocurridos el 27 de marzo del 2025 en el barrio Nueva Tebaida.

Los capturados presentan anotaciones en SPOA por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, lesiones personas, daño en bien ajeno y hurto; Por consiguiente, los capturados fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para cumplir condena en establecimiento carcelario.