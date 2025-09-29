🔴 Colombia vs. Arabia Saudita EN VIVO: siga acá el debut de la Tricolor en el Mundial Sub-20

<b>La Selección Colombia hará su debut en el Mundial-Sub 20,</b> tras cumplir con una buena presentación en el Sudamericano de la categoría, los dirigidos por César Torres inician el sueño mundialista en territorio chileno.<b>Colombia se enfrentará con Arabia Saudita</b>, vigente subcampeón de la Copa Asiática Sub-20.<b> El duelo se llevará a cabo en el Estadio Fiscal de Talca a partir de las 6:00 de la tarde </b>(hora Colombia). Una vez concluya el otro partido de este Grupo F: Noruega vs. Nigeria.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/09/28/sorpresa-en-la-seleccion-colombia-nestor-lorenzo-tendria-bloqueado-un-nuevo-jugador/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/28/sorpresa-en-la-seleccion-colombia-nestor-lorenzo-tendria-bloqueado-un-nuevo-jugador/"><b>Sorpresa en la Selección Colombia: Néstor Lorenzo tendría bloqueado un nuevo jugador</b></a>Cabe recordar que <b>Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, México, Panamá y Cuba</b> son los representantes de Sudamérica en el Mundial Sub-20 de Chile. Por su parte, <b>la Tricolor se ubica en la llave F</b> junto a las selecciones de<b> Noruega, Nigeria y Arabia Saudita.</b>