Revelada la tarjeta electoral del Pacto Histórico: así se elegirá al precandidato el 26 de octubre

Colombia

Ya quedó sorteada la ubicación en la tarjeta electoral de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico que participarán en la consulta del próximo 26 de octubre.

El tarjetón en el que los ciudadanos podrían elegir a un candidato único a la presidencia por esta colectividad tendrá tres espacios: en primer lugar de izquierda a derecha aparecerá Carolina Corcho, en el centro Iván Cepeda y en la última casilla Daniel Quintero.

En dicha tarjeta electoral aparecerá además el logo del Pacto Histórico, un código de barras y una instrucción que indica que “marcar más de una opción anula el voto”.

Durante este mismo sorteo que se llevó a cabo en la noche de este lunes 29 de septiembre en la sede de la Registraduría Nacional, también se definió como quedarán las tarjetas electorales para la conformación de las listas del Pacto al Senado y la Cámara de Representantes.

Hay que recordar que en la consulta del 26 de octubre habrá un solo tarjetón para el Senado y que para la Cámara de Representantes, será uno por cada departamento.

Sumado a esto es clave tener en cuenta que el periodo de modificación de los precandidatos que participarán de este mecanismo el próximo 26 de octubre vence este viernes 3 de octubre, cerca de 20 días antes de la elección.