Comité Político del Pacto Histórico se reunió con precandidatos: Estos fueron los temas a tratar

El Comité Político del Pacto Histórico se reunió este lunes con los tres precandidatos presidenciales de la colectividad, Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho.

El encuentro en Bogotá y también estuvieron presentes la senadora María José Pizarro, el senador Alberto Benavides y los representantes a la Cámara Gabriel Becerra, Alirio Uribe y David Racero.

Durante el encuentro se dialogó alrededor de asuntos logísticos en relación con la realización de la consulta interna del próximo 26 de octubre, entre estos el sorteo de los tarjetones y la distribución de las mesas y puestos de votación, temas que estarán a cargo de la Registraduría.

Pacto Histórico insiste en unidad de cara el 2026

Allí se reiteró además el llamado a la unión al interior del Pacto y lo que dicen es la consolidación de su movimiento político de cara a las elecciones a Congreso y Presidencia de 2026.

“#LaUnidadEsLaVictoria Se fortalece el camino a la consolidación del Cambio en el 2026 con nuestro Movimiento Político Pacto Histórico en Colombia, y la fuerza de la y nuestros candidatos a la presidencia, el próximo 26 de octubre”, afirmaron desde la cuenta de X del Pacto Histórico.

Hay que señalar que este es la primera reunión que se lleva a cabo entre los precandidatos de la colectividad y el Comité Político, esto luego de que el pasado viernes se decidiera solo Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero serán quienes participen de la disputa del Pacto por elegir a un candidato único a la presidencia.