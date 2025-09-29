Pacto Histórico: Cepeda descarta alianza con Corcho para derrotar a Quintero

Colombia

El senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se refirió a la propuesta que hizo el exdirector del DPS Gustavo Bolívar para que se unieron con la exministra y también precandidata Carolina Corcho, para evitar que Daniel Quintero, el otro precandidato, sea el ganador de la consulta interna del 26 de octubre.

“Yo comprendo y me parece loable que Gustavo Bolívar esté en la tónica de la unidad”, comenzó diciendo Cepeda, quien sin embargo, descartó que dicho acuerdo se pueda dar: “Yo respeto mucho la precandidatura de Carolina y vamos a medirnos en las urnas. Lo que entiendo es que es lo que ella ha dispuesto y yo también, así que vamos a eso”.

La declaración del senador se dio luego de una reunión del Comité Político del Pacto con los tres precandidatos, en donde, según dijo, “hemos fijado las reglas del juego. Hay un buen ambiente, de cordialidad, y vamos a recurrir a la ciudadanía, por supuesto, en una campaña que es realmente corta. Son pocos días, pocas semanas para exponer nuestros planteamientos”.

La consulta interna del Pacto Histórico se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre. Allí también se votará por cómo quedará definido el orden de las listas a Senado y Cámara de Representantes del partido del presidente Petro.