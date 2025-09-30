Pacto Histórico da libertad a sus militantes para respaldar precandidatos a Congreso y Presidencia

Colombia

A través de un comunicado, el Comité Político del Pacto Histórico informó que sus precandidatos y militantes tendrán “plena libertad” para respaldar la candidatura de su preferencia tanto al Congreso como a la Presidencia en las consultas del próximo 26 de octubre.

#POLÍTICA El Pacto Histórico informó que sus precandidatos “tienen plena libertad de respaldar la candidatura de su preferencia, ya sea para la Presidencia o para el Congreso”, en la consulta del próximo 26 de octubre. https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/KyHi6zYvXH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

También indicaron que al tratarse de una consulta popular “y en concordancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado”, no aplicará la figura de la doble militancia.

“Esto significa que tanto las precandidaturas al Congreso como las y los votantes tienen plena libertad de respaldar candidatura de su preferencia, ya sea para la Presidencia o para el Congreso”.

De igual modo aclararon que sus consultas para elegir precandidatura presidencial y de conformación de lista al Congreso “son de carácter popular” por lo que mencionan que “podrán votar todas las personas que hagan parte del censo electoral y que se identifiquen con el Pacto Histórico”.

Además, señalaron que en el marco de esta consulta, “cada ciudadano o ciudadana podrá votar únicamente por una sola precandidatura en cada tarjetón electoral de Presidencia, Senado y Cámara de Representantes”.

Precandidatos respaldan decisión del Pacto Historico:

A propósito el precandidato presidencial, Daniel Quintero, afirmó que dice decisión del Comité Político del Pacto Histórico responde a “una victoria gigante” tanto para su proyecto como “para la unidad”.

“Carolina, Cepeda, yo, el Pacto, hemos decidido que todos los candidatos que hoy están aspirando a Cámara o Senado van a poder votar por cualquiera de nosotros y esto es muy importante para nuestra campaña porque hoy hay más de 200 candidaturas, de las 500 que se han inscrito, que quieren sumarse a nuestro proyecto”.