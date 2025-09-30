Real Cartagena estalla contra el árbitro del juego ante Jaguares: “Muy difícil jugar contra 12″

Real Cartagena cayó 2-1 en Montería frente a Jaguares, en juego por la fecha 12 del Torneo de Ascenso. El equipo cordobés lidera el campeonato con 33 puntos de 36 posibles.

El partido en el estadio Jaraguay se definió con un penalti inexistente en tiempo de descuento. Tras un tiro de esquina para el local, el atacante Daniel Padilla terminó golpeando la pierna de José Leudo, sancionando el árbitro Alejandro Moncada falta para el atacante y penalti.

El analista arbitral José Borda señaló que la acción era una falta en ataque y favorable para la visita. El cobro lo cambió por gol Andrés Rentería a los 90+5 minutos, sellando el triunfo local.

SE INVENTO UN PENAL

En Jaguares vs Cartagena de la B, el árbitro Moncada se invento un penal, Padilla delantero de Jaguares levanto su pie y terminó pegandole al defensor Leudo en la pierna, NO ERA PENAL, era falta en ataque. Este es el verdadero nivel de los árbitros sin VAR pic.twitter.com/iL96tgHXxG — Jose Borda (@Borda_analista) September 30, 2025

¿Qué dijo Real Cartagena sobre el penalti?

Por medio de sus redes sociales, Real Cartagena protestó con algunos trinos sarcásticos, en los cuales apunta contra el árbitro Alejandro Moncada, calificándolo como la figura del encuentro y asegurando que es “muy difícil jugar contra 12″.

“Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12…“, publicó el equipo cartagenero en su cuenta de X, antes Twitter.

🔰 Finaliza el partido en Montería



Felicitamos al árbitro, Alejandro Moncada, por ser la figura del partido. Muy difícil jugar contra 12…



Jaguares 2️⃣-1️⃣ REAL CARTAGENA



⚽️ Fredy Montero#TorneoBetplayII2025 #LoHaremosREAL pic.twitter.com/Gbo324Mwqe — Real Cartagena (@RealCartagena) September 30, 2025

Y añadió con otro post “sin palabras”, con emojis que hacen referencia que el juez central es ciego y necesita lentes.

🧑🏽‍🦯👓 Sin palabras…



Alejandro Moncada



El MVP 👏🏼 pic.twitter.com/h6U7SoceUD — Real Cartagena (@RealCartagena) September 30, 2025

¿Qué dijo el DT del Real Cartagena?

El argentino Néstor Craviotto, director técnico del Real Cartagena, se refirió a la acción en la rueda de prensa posterior al partido, señalando que no fue penalti, sin entrar en mayores polémicas.

“No fue penal, después fue penal, porque ya lo cobraron y fue gol. Después había dado 4 minutos y no dio nada de tiempo, ya está... encontraron en un córner un rebote que, insisto, un penal que no fue”, comentó Craviotto.

El volante Juan David Rodríguez, por su parte, fue más autocrítico sobre la situación, exigiendo que haya VAR para este tipo de encuentros en el torneo de ascenso. “Son partidos decisivos y hoy por un error arbitral al 48, se nos escapan 3 puntos”, comentó.

Y añadió: “Debemos ponernos serios y exigir un poquitico más. Si hay presupuesto para muchas cosas, un presupuesto de VAR para este tipo de partidos no se van a empobrecer. Son partidos donde nos jugamos mucho, donde todos estamos compitiendo a un nivel... este torneo merece un poquito más de atención”.