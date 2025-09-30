Precio del dólar en Venezuela para este martes 30 de septiembre: así cierra el mes, según el BCV

El dólar ha experimentado un debilitamiento frente a muchas monedas en el mundo, incluyendo el peso colombiano, por cuenta de las recientes medidas que ha tomado la Reserva Federal de Estados Unidos. Una de ellas, tiene que ver con el aumento en las tasas de interés a fin de reducir los efectos de la inflación.

Sin embargo, la situación es completamente diferente en Venezuela, pues la continua depreciación del bolívar no solamente hace que pierda fuerza frente al dólar, sino también hacia las demás divisas que se manejan en el país.

Es importante señalar que la actividad económica de Venezuela se ve potenciada por los ingresos derivados de las exportaciones de petróleo. Sin embargo, las constantes sanciones impuestas por Estados Unidos han obligado al país a buscar otros mercados en el exterior como China o Rusia a fin de evitar este tipo de represalias.

Una de las medidas que anunció el gobierno norteamericano sobre Venezuela fue la suspensión de las operaciones de la firma Chevron. Esta fue levantada de manera parcial en medio de un momento de gran tensión diplomática entre los presidentes Donald Trump y Nicolás Maduro. Pese a ello, la inyección de dólares resulta insuficiente para contener la continua caída del bolívar, por lo que además los precios de la canasta familiar sufren un considerable aumento en territorio bolivariano.

Precio del dólar en Venezuela para este martes 30 de septiembre de 2025

En su más reciente informe, el Banco Central de Venezuela señala que el dólar se cotiza en 177,6143 bolívares. Esto supone una nueva alza justo cuando se cierra el tercer trimestre de 2025, pues la cifra del día anterior era de 175,6471 bolívares.

Por otra parte, la entidad también indicó el precio que manejan las demás divisas durante la jornada del martes. Evidentemente, cada una de ellas volvió a fortalecerse frente la constante caída del bolívar. Estos son:

Euro: 208,28473732 bolívares.

208,28473732 bolívares. Yuan chino: 24,94968323 bolívares

24,94968323 bolívares Lira turca: 4,27453750 bolívares

4,27453750 bolívares Rublo ruso: 2,14219740 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este 30 de septiembre de 2025

El Banco Central de Venezuela también indicó los valores que manejan las casas de cambio para este martes 30 de septiembre para aquellos ciudadanos que deseen realizar transacciones en dólares. Estos son:

Banesco: 174,4534 bolívares por compra y 181,7749 bolívares por venta.

174,4534 bolívares por compra y 181,7749 bolívares por venta. BBVA Provincial: 177,2502 bolívares por compra y 178,2800 bolívares por venta.

177,2502 bolívares por compra y 178,2800 bolívares por venta. Banco Plaza: 175,5520 bolívares por compra y 174,9974 bolívares por venta.

175,5520 bolívares por compra y 174,9974 bolívares por venta. Banco de Venezuela: 175,6470 bolívares por compra y 175,6471 bolívares por venta.

175,6470 bolívares por compra y 175,6471 bolívares por venta. Banco Mercantil: 177,6413 bolívares por compra y 175,6471 bolívares por venta.

177,6413 bolívares por compra y 175,6471 bolívares por venta. Otras Instituciones: 177,0963 bolívares por compra y 179,6561 bolívares por venta.

Cabe recordar que actualmente el precio del dólar en Venezuela supera el valor del salario mínimo, tasado en 130 bolívares sin contar los bonos que entrega el gobierno. Esta cifra se superó el pasado 11 de agosto después de que comenzó el 2025 con una cotización de 52,03 bolívares, de acuerdo a los reportes emitidos por el Banco Central de Venezuela.