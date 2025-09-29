El Gobierno podría entrar en problemas operativos por entrega de visas de Ministros

El Gobierno nacional podría enfrentar posibles dificultades operativas para establecer y mantener relaciones con organismos internacionales radicados en Estados Unidos, tras la decisión de la canciller y del ministro de Hacienda de entregar sus visas en señal de respaldo al presidente Gustavo Petro, aseguró la Cámara de Comercio Colombo Americana.

La presidenta de AMCHAM, María Claudia Lacouture manifestó que a esta situación se suma el retiro de la visa al ministro de Minas, Edwin Palma que podría complicar la interlocución diplomática y técnica con estas entidades internacionales, que juegan un papel clave en la cooperación y el financiamiento internacional para Colombia.

La dirigente gremial puntualizó que la entrega de la visa por parte de algunos ministros generará problemas operativos importantes, especialmente considerando que la canciller y el ministro de Hacienda deben establecer relacionamientos presenciales con organismos multilaterales que se encuentran en Estados Unidos.

En el caso del ministro de Hacienda, resaltó, existen necesidades concretas de créditos y de trabajo conjunto con estas entidades internacionales, por lo que la falta de visa dificultaría el cumplimiento de estas funciones clave para el país.

“Por eso, el llamado es a que se anteponga el interés nacional a los intereses personales. Aquí tenemos que los servidores públicos cumplan con sus responsabilidades y adicionalmente, lleven a cabalidad cada una de las acciones necesarias para poder responder a las necesidades del país”, subrayó.

Finalmente, dijo que la decisión de revocar la visa al presidente Petro no debe tener un impacto en las relaciones comerciales entre Colombia y los Estados Unidos.

En el proceso de solidaridad con el presidente, Gustavo Petro también se conoció que la Superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque renuncia a la visa de los Estados Unidos.