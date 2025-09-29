Maduro ya firmó decreto de ‘conmoción exterior’ y entrará en vigor si EE.UU. ataca Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó haber tenido charlas con miembros de su gabinete en relación con atacar directamente a Venezuela o sacar del poder a Nicolás Maduro. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de “agresión” de Estados Unidos, que movilizó buques de guerra y tropas al Caribe.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Nicolás Maduro ya “suscribió” el decreto para declarar ‘conmoción exterior’ antes las amenazas del gobierno de Donald Trump y su despliegue militar en el Caribe.

“Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaran a atrever a agredir a nuestra patria, va el decreto de conmoción externa, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela”, aseguró la vicepresidenta.

Según la Constitución venezolana, podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior “en caso de conflicto interno o externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y ciudadanas o de sus instituciones”.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la “restricción temporal” de derechos constitucionales.

Pese a la declaración de Rodríguez, una fuente del gobierno aclaró a la AFP que el mandatario aún no habría suscrito el documento. “La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento”, explicó la agencia de noticia.