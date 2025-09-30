Bajó el precio del dólar en Colombia HOY 30 de septiembre, según Banco de la República

Una de las principales características de esta última administración de Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos, han sido sus polémicas tarifas arancelarias, las cuales fueron establecidas bajo la premisa de que por muchos años, otros países se han estado aprovechando de la nación norteamericana.

Además de esto, dichas tarifas arancelarias se han impuesto a diferentes países como medidas de presión, como por ejemplo, el 50% de aranceles impuesto a India por comprar petróleo ruso. De igual forma, ha amenazado con establecer tarifas importantes a diferentes países, con el fin de proteger e incentivar la inversión, en empresas estadounidenses.

Bajo este contexto, el mandatario estadounidense, anunció la implementación de tarifas arancelarias del 100% a los medicamentos de marca, una medida que entrará en vigencia el próximo primero de octubre. Según Trump, la razón detrás de esta medida, se debe a que Estados Unidos se encuentra ‘inundada’ de medicamentos provenientes del extranjero.

¿Cómo afecta a Colombia?

En cuanto a Colombia, esta medida no tendría un impacto de gran magnitud, pues la mayoría de exportaciones nacionales, en cuanto a los medicamentos, se trata de productos genéricos, los cuales no se encontrarían dentro de los productos afectados por el impuesto.

En adición a esto, si bien Colombia exporta de estos medicamentos genéricos a Estados Unidos, los principales lugares hacia donde se dirigen estas exportaciones es hacia Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá. Sin embargo, luego de la entrada en vigencia de las nuevas tarifas arancelarias en el sector, podría representar una oportunidad para aumentar las exportaciones de las medicinas genéricas exentas de aranceles hacia EE.UU.

Precio del dólar en Colombia

Para el día de hoy, el precio del dólar en Colombia presentó una leve disminución, sin embargo, a pesar de que el valor presentado el día de ayer se estableció cerca a la barrera de los $3.900 pesos colombianos, la disminución de hoy no fue suficiente para descender de este valor.

Según la información presentada por el Banco de la República en su página web, la tasa representativa del mercado para el día de hoy, 30 de septiembre, es de $3,901 COP, siendo este valor, 7 pesos menor al presentado el día de ayer.

Compra y venta de dólares en las principales ciudades del país HOY, 29 de septiembre

Encuentre a continuación un promedio ponderado de los precios de compra y venta del dólar en diferentes ciudades del país. Recuerde, que al tratarse de un promedio establecido con base en diferentes entidades, este precio no se debe tomar con un valor fijo, sino como una referencia la cual puede variar.

Bogotá D.C. – Te compran: $3,812 | Te venden: $3,930

– Te compran: | Te venden: Medellín – Te compran: $3,794 | Te venden: $3,944

– Te compran: | Te venden: Cali – Te compran: $3,835 | Te venden: $3,968

– Te compran: | Te venden: Cartagena – Te compran: $3,700 | Te venden: $3,950

– Te compran: | Te venden: Cúcuta – Te compran: $3,815 | Te venden: $3,850

– Te compran: | Te venden: Pereira – Te compran: $3,910 | Te venden: $3,980

