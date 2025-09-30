Briceño extiende por tercera vez el toque de queda tras amenazas de disidencias de las Farc

Briceño, Antioquia

Hasta el 25 de octubre la Alcaldía de Briceño, en el Norte de Antioquia, extendió nuevamente las estrictas medidas de seguridad en el municipio tras difíciles condiciones de orden público.

Por la alta presencia del grupo armado ilegal del frente 36 de las disidencias de las Farc y la amenaza de atentar contra la fuerza pública o las comunidades rurales, la administración municipal anunció por tercera vez consecutiva un decreto con restricciones de movilidad y funcionamiento de establecimientos comerciales.

Entre las disposiciones se encuentra la regulación de los horarios para locales nocturnos:

De lunes a viernes, la música podrá sonar hasta las 10:30 p.m. y el cierre será a las 11:00 p.m.

Los sábados y domingos, la música irá hasta las 11:30 p.m. y el cierre será a la medianoche.

El decreto también incluye la prohibición del parrillero hombre en zona urbana sobre cualquier tipo de motocicleta, en horario de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.

De igual forma, queda prohibido transportar escombros o realizar trasteos en horas nocturnas durante el mismo periodo.

La alcaldía de Briceño informó que estas medidas aplican a bares, cantinas, discotecas, tabernas y otros lugares con expendio o consumo de bebidas embriagantes, así como actividades recreativas nocturnas.

Refuerzo de seguridad

La Policía Nacional, el Ejército y la Inspección de Policía estarán a cargo del control y la aplicación de sanciones en el municipio que ya ajusta dos semanas bajo las mismas medidas.

Las autoridades locales señalaron que estas disposiciones buscan prevenir hechos violentos y garantizar la seguridad ciudadana, en coordinación con la Fuerza Pública, en medio de la tensión que vive la región tras la muerte de los mandos del frente 36 y la amenaza de una posible arremetida del grupo armado ilegal, señalado como responsables de múltiples ataques terroristas cometidos en el departamento durante los últimos días.