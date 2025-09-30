Personería Distrital abrió pliego de cargos contra exdirectora del IDER, Viviana Londoño

Cartagena

En concordancia con la función de vigilar la conducta oficial, la Personería Distrital de Cartagena formuló pliego de cargos disciplinarios en contra de Gina Viviana Londoño Moreno, en su calidad de directora del Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER) en el 2021.

A la exdirectora del IDER se le señala por haber utilizado presuntamente de manera indebida, rentas con destinación específica con presunto desconocimiento del artículo 2 de la Ley 2023 de 2020 “Por medio de la cual se crea la Tasa Pro Deporte y Recreación y se dictan otras disposiciones”, al suscribir los Contratos 091, 351 y 352 de 2021, comprometiendo como ordenadora del gasto, recursos del presupuesto de la entidad que corresponden a la Tasa Pro Deporte y Recreación con otra destinación, toda vez que el objeto de dichos contratos no guardan relación con el destino específico establecido en la ley.

Según la Personería, esta conducta podría estar en curso de falta gravísima consagrada en el numeral 20 del artículo 48 de la ley 734 de 2002.

Para la Personería, la disciplinada, como ordenadora del gasto, empleó indebidamente una fuente presupuestal para contratar los siguientes objetos:

• Servicios de investigador del proyecto denominado “Recopilación de la Memoria Histórica del Deporte en Bolívar y en el Distrito de Cartagena de Indias”.

• Brindar apoyo como asistente de investigación del proyecto denominado “Recopilación de la Memoria Histórica del Deporte en Bolívar y en el Distrito de Cartagena de Indias”.

• Asesoría financiera en la Dirección Administrativa Financiera del IDER.

La Personería consideró trasgredidos los principios de economía y moralidad administrativa por utilizar indebidamente recursos para fines distintos a los previstos en la ley.

Una vez notificada la disciplinada, el proceso pasará a etapa de juzgamiento, donde se le respetará el debido proceso, para lo cual, podrá ejercer su derecho a la defensa y contradicción antes de emitir un fallo disciplinario.