Capturado ‘Juancho Pistola’ tras persecución policial en Olaya

Una persecución casi a la medianoche dejó como resultado la captura de un presunto delincuente y la incautación de una pistola. El operativo se desplegó al sur de la ciudad.

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Durante actividades de registro y control en el sector Las Américas, del barrio Olaya Herrera, las patrullas de vigilancia sorprendieron a un sujeto conocido como ‘Juancho Pistola’, de 24 años, quien, al notar la presencia policial, intentó huir del lugar.

Tras perseguir al presunto delincuente por varias cuadras, los uniformados lograron interceptarlo y capturarlo. Durante el procedimiento le fue encontrada una pistola calibre 9 milímetros con un cargador y tres cartuchos del mismo calibre sin percutir.

Al parecer, este sujeto sería responsable de varios hechos que afectan la seguridad ciudadana. El capturado registra una anotación judicial como indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

El arma de fuego será objeto de cotejo balístico para establecer si ha sido utilizada en hechos que afecten la vida y la integridad de las personas.

Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias preliminares que definan su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego han sido capturadas 343 personas y se han incautado 299 armas, resultados que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad e invitamos a los ciudadanos a denunciar y cooperar para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el oficial.