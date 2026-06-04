Templo del Fútbol Menor en Alameda tendrá zona WiFi gratuita

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, inauguró una nueva zona WiFi gratuita en la Alameda La Victoria, en el Templo del Fútbol Menor, con el propósito de fortalecer la conectividad y acercar las herramientas digitales a niños, jóvenes, deportistas y familias que diariamente utilizan este importante escenario deportivo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La nueva zona WiFi permitirá a los usuarios acceder gratuitamente a internet para actividades educativas, de comunicación, consulta de información y acceso a servicios digitales, contribuyendo al cierre de la brecha tecnológica en las comunidades.

Durante la inauguración, la consejera de Juventud de la Localidad 1, Salma Sarit Sará, destacó la importancia de esta iniciativa para la comunidad.

“Hoy agradecemos a la Administración Distrital por hacer posibles estos espacios para la comunidad. Además, contamos con una zona WiFi gratuita que amplía la conectividad y genera nuevas oportunidades para los jóvenes y habitantes de la Alameda La Victoria”, expresó.

La conectividad en espacios públicos se convierte en una herramienta fundamental para el desarrollo social, educativo y tecnológico de los ciudadanos, especialmente para quienes no cuentan con acceso permanente a internet en sus hogares.

Por su parte, el señor Jhon Harris Orozco resaltó el impacto que tendrá esta nueva zona digital para las familias que frecuentan el escenario deportivo.

“Este escenario es un punto de encuentro para niños, jóvenes y familias de Cartagena. La nueva zona WiFi gratuita permitirá que muchas personas que no cuentan con acceso permanente a internet puedan mantenerse conectadas con sus familias, con la institucionalidad y con la ciudad”, manifestó.

La implementación hace parte de las acciones que adelanta la Oficina Asesora de Informática para ampliar el acceso a la conectividad en distintos sectores del Distrito, incluyendo barrios, parques, instituciones y corregimientos.

“La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, entrega una nueva zona WiFi gratuita en la Alameda La Victoria para que las familias puedan navegar, comunicarse y acceder a herramientas digitales mientras disfrutan de este importante escenario deportivo. Seguimos trabajando por una Cartagena más conectada”, afirmó Marlon Torres, integrante de la Oficina Asesora de Informática.

Con esta nueva zona WiFi, la Administración Distrital continúa avanzando en la construcción de una ciudad más conectada, incluyente y preparada para los retos de la transformación digital.