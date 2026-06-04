Comunidad atacó a presunto asaltante en Mahates, Bolívar: fue capturado por la policía

La rápida reacción de la comunidad y de las zonas de atención policial permitió la captura de alias “El Mono”, señalado de intentar hurtarle un teléfono celular a una mujer en el barrio Abajo del municipio de Mahates.

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De acuerdo con las autoridades, el hombre habría abordado a la víctima con la intención de despojarla de su equipo móvil. Los gritos de auxilio alertaron a los habitantes del sector, quienes lograron interceptarlo y retenerlo mientras llegaban los uniformados.

La indignación de la comunidad fue tal que varias personas intentaron tomar justicia por mano propia, situación que fue controlada oportunamente por la Policía para salvaguardar la integridad del capturado y garantizar el debido proceso.

Alias “El Mono” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito que se le atribuye. Según las autoridades, el detenido registra anotaciones judiciales por diferentes delitos, lo que lo convierte en una persona recurrente en los registros de las autoridades.

“El llamado a la ciudadanía es a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia. Reconocemos el apoyo de la comunidad, pero insistimos en que sean las autoridades competentes las encargadas de aplicar la ley y adelantar los procedimientos judiciales”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional continúa desarrollando acciones operativas y preventivas para contrarrestar los delitos que afectan a los habitantes del departamento e invita a la ciudadanía a seguir denunciando cualquier actividad sospechosa a través de las líneas de atención.