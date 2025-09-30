Oposición venezolana crítica Estado de conmoción externa

Reparos a medidas del gobierno venezolano en la defensa de ese país / (Foto: Ivan McGregor/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

Cúcuta

La nueva medida del gobierno venezolano por el estado de Conmoción Externa volvió a generar reacciones de la dirigencia política de la oposición.

La diputada karim Vera dijo a Caracol Radio que “no solo para que Maduro atienda su presunto ataque extranjero, sino para darle un piso jurídico a las atrocidades que el ha venido cometiendo a lo largo de tantos años en toda Venezuela a través de tantos años y que se ha visto afectada desde las elecciones pasadas”.

“Venezuela vive en un estado de conmoción desde que Maduro llegó al poder y solo lo que buscan es un tema de justificación jurídica para seguir implementando lo que ya hace” expreso.

Indicó la dirigente política que “los ciudadanos están en alerta, hemos venido denunciando y no tenemos ninguna duda, que el uso de la fuerza publica ira a arreciar e incrementar por este decreto que firmo ayer, y dice que esta en un tema de consulta, pero ya fue firmado”.

Finalmente manifestó que “presumimos que la Asamblea Nacional ilegitima de Maduro para luego pasarlo por el Tribunal Supremo de Justicia y tenerlo allí para justificar la violación de derechos humanos que tanto ha dañado al pueblo venezolano”.

En medio de la tensa situación política que vive Venezuela por las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos,