“Nos preocupa el estado de conmoción exterior para Venezuela”: Diputado de la Asamblea Nacional

Hay mucha expectativa en zona de frontera por el posible decreto de estado de conmoción exterior que firmaría Nicolás Maduro en las próximas horas, ante las acciones militares de los Estados Unidos.

“Este estado restringe algunas garantías constitucionales, como el libre tránsito, la presunción de inocencia. A nosotros nos preocupa que el ciudadano de a pie pueda comenzar a ser víctima de posibles detenciones y donde no se le dé el debido proceso y las garantías constituciones”, dijo Juan Carlos Palencia, diputado de la Asamblea Nacional del vecino país.

Aseguró que, como parlamentarios, estarán vigilantes para que “no se utilicen este estado de conmoción para efectos de detener más personas, que se violen los derechos humanos, que le hagan torturas”.

Aseguró que la comunidad está con cierto temor, por la incertidumbre de lo que pueda suceder los próximos meses en Venezuela.

Entre algunas medidas que, posiblemente se vayan a tomar, está el decreto de toques de queda, restringir los cielos e incluso el cierre de puentes internacionales, si Nicolás Maduro así lo considera.