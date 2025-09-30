Montealegre a Petro: “Usted no está solo. Lo acompañan los pueblos que se oponen al genocidio Palestino”

En medio de la crisis diplomática por la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos, el ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, expresó su respaldo al presidente Gustavo Petro en un mensaje compartido a través de WhatsApp.

“Respaldo total a Gustavo Petro, quien, como buen revolucionario, aún cree en el poder de la utopía. Sin utopía no hay sueños, y sin sueños, no alcanzaremos las estrellas”, se lee.

El titular de la cartera de Justicia le recordó al Jefe de Estado:

“Su honda presidente, es el poder de la palabra y la razón. Petro: usted no esta solo. Lo acompañan los pueblos del mundo que se oponen al genocidio Palestino. Adelante!“.

Agregó: “Aparte de la conversación de las mujeres, son los sueños los que sostienen el mundo en su órbita”, decía José Saramago. Occidente es un encuentro entre Atenas y Jerusalén. Una mezcla de razón y religión. En la Biblia, el libro más grande de la literatura universal, el pastor David derrota al gigante Goliat".

La controversia diplomática que resultó en la revocación de la visa del presidente Petro se desencadenó después de que solicitara a los militares estadounidenses que no acataran las órdenes del presidente Donald Trump con respecto a la situación en Gaza.

