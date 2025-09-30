Revocación de visas y relaciones con EE. UU., ¿cuál es el efecto para Colombia?

En Hora20 una mirada a los efectos de un discurso en Nueva York, el retiro de una visa y las consecuencias políticas, diplomáticas y económicas que estas escenas tendrán en adelante. Se habló de la confrontación con Estados Unidos, de la campaña de cara al 2026 y de las figuras políticas que capitalizan este momento. Después, la campaña del Pacto Histórico, la depuración de candidaturas, los cambios en la campaña y el camino que se abona para el Frente Amplio de marzo del 2026.

Lo que dicen los panelistas

María Alejandra Villamizar, periodista, columnista y analista política, explicó que Estados Unidos hace un uso político de las visas, pero también que es una decisión discrecional la de otorgar visa para entrar al territorio, “en uso de la discrecionalidad usan esa carta para endurecer la postura hacia Petro y, tomando distancia de la primera crisis con los aranceles que fue con el mundo entero, ahora no se prenden esas alarmas”. Resaltó que lo ocurrido se vuelve un tema político y de política interna, “se usa el episodio en política electoral y acá parece que toca tener elemento nuevo de división. Quienes “están respaldando a la humanidad” y “quienes no”, quienes “están arrodillados ante el imperio”. Recordó que Estados Unidos está siendo arbitrario con muchas cosas en el mundo en general, “este tema si bien es claro que palabras de Petro y gesto de protesta sobraba, él en su espíritu revolucionario le parecía un hecho sin precedentes sumarse a esa causa del genocidio, pero no le quedaba bien como jefe de Estado”.

Para Heráclito Landínez, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Estados Unidos ha marcado la agenda pública de discusión mundial en temas como el retiro de apoyos vía USAID, los aranceles, el tema de migrantes, OTAN, Gaza y Ucrania, “en ese ese escenario Petro va a la ONU y hace un discurso en defensa de la vida, de Palestina y dice que hay que investigar a Trump por eso y por asesinato de latinos en el Caribe; en esa discusión sale Petro y plantea lo mismo con otro lenguaje, que era innecesario en ese escenario de la calle”. En ese sentido, remarcó que el discurso en la calle evoca los mismo elementos del discurso en Naciones Unidas.

Jorge Restrepo, director del CERAC, profesor universitario y economista, planteó que el presidente Petro cede a la tentación, “él no tiene capacidad de autocontrol en el discurso, era planeado, lo busca, sabe que tiene efecto electoral, un efecto que seguiremos viendo en adelante, ya había dicho que no estaba interesado en ir a EE.UU., que solo iba a Naciones Unidas y entonces impulsa sentimiento antiestadounidense, que en la izquierda radical ese sentimiento antimperialista de los años 70, pero eso hace flaco favor al país”. De otro lado, dijo que se busca desviar la atención de agenda interna, “los problemas del país son el sistema de salud que está en colapso, de hospitales cerrando en las regiones, no hablábamos de solución al problema de Palestina que impulsaría Petro, porque la solución de dos Estados ni apareció en su discurso”.

Detalló que la suspensión de visas o que algunos funcionarios renuncien a usarla, tiene consecuencias en términos de interlocución con Estados Unidos, “limita la acción de la administración pública a impulsar los intereses del país; que la canciller o el ministro de Minas no tengan ese diálogo es muy grave”.

José David Riveros, abogado, consultor y exsecretario de Gobierno de Bogotá, señaló que el Presidente cometió una imprudencia en las calles de Nueva York al creer que es un prócer mundial y que salvará a Palestina, “eso no es admisible, se puede rechazar el genocidio en Gaza sin llamar a que las tropas desconozcan la autoridad. Esa intervención no le servía a nadie, ni en Gaza porque ninguno va a desconocer a Trump por lo que dice Petro, ni le sirve a los intereses del país”. Enfatizó que este acto tiene sin duda la búsqueda de un efecto de cara a las elecciones del 2026 y crea un mártir del imperio que se va contra él, “nos divide en el tema de la defensa de la humanidad, a él le gustan los extremos y generar una agenda política del 2026”.

También enfatizó en que el Presidente ya está pensando en su agenda de expresidente, “pero él debe pensar en los intereses nacionales”. Además, manifestó que la solidaridad de los funcionarios que han renunciado a la visa responde a una actitud servil.