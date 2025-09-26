Viernes 26 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Así se vivió el segundo día sin carro y sin moto en Armenia en este 2025. Foto: Vanessa Porras

Armenia

95 comparendos y 13 vehículos inmovilizados es el balance del día sin carro y sin moto en Armenia

Se cumplió con éxito la segunda jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad que culminó sobre las 7 de la noche del jueves 25 de septiembre.

El secretario de Tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño entregó un balance positivo puesto que las personas acataron la medida y hubo un muy buen comportamiento debido a que se movieron de manera diferente. Informó que fueron impartidos 95 comparendos y fueron inmovilizados 13 vehículos que no acataron la jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad.

Enfatizó que solo queda esperar el reporte de la corporación autónoma regional del Quindío por las mediciones en calidad de aire y de ruido que fueron establecidas y conocer el impacto que tuvo la jornada en el medio ambiente.

Muchos de los ciudadanos participaron activamente de la jornada caminando, usando medios alternativos o de servicio público.

Caracol Radio estuvo en las calles dialogando con la comunidad donde evidenciaron opiniones divididas sobre la jornada unos la consideran importante por el impacto ambiental que genera y que brinda un respiro ante tanto caos vehicular.

Otros no están de acuerdo con la medida puesto que consideran afecta la economía del sector comercial de la ciudad y también sostienen que falta un plan de contingencia más definido en cuanto a la alta demanda que se tiene para el servicio público.

Los usuarios de la Nueva EPS en el Quindío realizarán una caminata por la salud debido a las deficiencias en la prestación de los servicios

La exigencia es que se resuelvan de manera inmediata las dificultades en la entrega de medicamentos y en la oportuna asignación de las citas médicas.

El presidente de la asociación de usuarios de la Nueva EPS en el departamento, Roberto Acosta informó que la caminata tiene como fin llamar la atención del gobierno nacional sobre la actual crisis.

Explicó que la actividad iniciará a partir de las 8:30 de la mañana desde Idime frente a la estación de Bomberos de la ciudad, luego por la calle segunda norte llegarán a la farmacia de Colsubsidio en el parque Los Fundadores, bajarán por la avenida bolívar para finalizar en urgencias de la clínica La Sagrada Familia de la ciudad.

Considera la caminata es fundamental por eso extendió la invitación a los usuarios para que hagan parte de la misma entendiendo que la preocupación es mayor por las declaraciones del presidente Gustavo Petro en cuanto a que no salvará a ninguna EPS.

Frente a esto advirtió que de liquidarse la Nueva EPS generará un duro golpe para la ciudadanía porque quedaría sin atención y un caos total.

Debido al vendaval que se presentó ayer en la tarde en varios sectores de Armenia que generó caída de árboles y destechamiento de viviendas, el hecho más grave se presentó en el sector del colegio Nacional

Un gigantesco árbol cayó sobre la entrada principal de la institución educativa Nacional Jesús María Ocampo, además

causó destrozos en el cerramiento de la institución educativa, lo mismo que afectación del puente peatonal, postes del alumbrado público y redes de internet, al igual que un poste de un transformador y redes de alta tensión.

La emergencia fue atendida por socorristas del cuerpo oficial de bomberos de Armenia, Policía Nacional, miembros de la secretaría de tránsito de Armenia SETTA, la EDEQ y Planeación Municipal.

Se espera que hoy las directivas del Colegio Nacional se pronuncien sobre las afectaciones y si influirá en el normal desarrollo de las clases.

En un hecho de intolerancia en Armenia, un taxista le propinó dos disparos con arma traumática a un conductor de una grúa

Un lamentable hecho de intolerancia se registró en la carrera 19 con calle 9 norte en inmediaciones del colegio Inem de la ciudad donde una grúa intenta desvarar un vehículo impactando directamente en el tráfico de la zona. Es ahí donde se desencadena un enfrentamiento entre el conductor de la grúa y el taxista donde este finalmente le genera dos impactos con arma traumática.

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien señaló que los uniformados de la Policía una vez conocieron del caso arribaron al lugar generando la captura del taxista por el delito de lesiones personales.

Asimismo, el funcionario expuso otro caso que se presentó en el barrio La Grecia donde varias personas se enfrentaron con armas blancas.

A través de las redes sociales de la Flota El Faro dieron a conocer que el conductor del taxi fue citado para presentar descargos y tomarán los correctivos necesarios para que casos como estos no vuelvan a presentarse.

la Policía Quindío logró la aprehensión de mercancía de contrabando en el departamento del Quindío, cuyo valor comercial supera los 2.000 millones de pesos.

En acciones permanentes de inspección y control a vehículos, adelantadas por la División de Control Operativo Pereira, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, se identificó un tractocamión en el punto móvil de control aduanero de La Herradura, municipio de La Tebaida.

Durante la inspección, el vehículo que cubría la ruta Cali–Bogotá, transportaba en su interior 76.308 metros cuadrados de tela, avaluados comercialmente en $2.000.178.327, mercancía que fue aprehendida y puesta a disposición de la DIAN para el trámite correspondiente.

Los textiles no contaban con la documentación soporte que acreditara su legal ingreso al territorio aduanero nacional, representando un flagrante caso de contrabando que atenta contra la economía formal del país

Finalmente, la Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía para que apoye la legalidad y denuncie actividades ilícitas relacionadas con el contrabando, a través de la Línea Anticontrabando 159, la línea de WhatsApp 321 394 2169, o al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co. Se garantiza absoluta reserva de la información.

La autoridad ambiental en el Quindío realiza monitoreo para garantizar la protección de los recursos naturales en la obra de la doble calzada Armenia- Calarcá

Frente a la visita del vicecontralor General de la República a esta obra que ha generado tanta dificultad y que debe surtir unos trámites ambientales para continuar, el director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Juan Esteban Cortés se refirió al acompañamiento que realizan en el proceso.

Explicó que para continuar con la obra hay un paso clave que es la reubicación con la escuela Perpetuo Socorro que se encuentra ubicada en el sector de La María por lo que se adquiere un nuevo lote para ese proceso el cual cuenta con unas condiciones ambientales que son sujeto de evaluación.

Sostuvo que en el predio encontraron una determinante ambiental en específico que es la franja de retiro del recurso hídrico por lo que trabajan de la mano con el constructor para encontrar una solución.

Aseguró que como fue planteado urbanísticamente el proyecto no sería viable ejecutarlo porque toda estructura generadora de vertimiento debe estar por fuera de las zonas de protección.

En Armenia implementan estrategias para fortalecer los vínculos familiares y mitigar las evasiones de menores de edad de sus viviendas

En las redes sociales fácilmente se viralizan las imágenes de menores de edad que son reportados como desaparecidos y lamentablemente en muchos de los casos todo está relacionado con que voluntariamente eligen irse de sus hogares.

Precisamente consultamos sobre la situación a la secretaria de desarrollo social de la ciudad, Jenny Gómez quien manifestó que establecen diferentes estrategias para menguar este tipo de casos.

Sostuvo que una de las intervenciones tiene que ver con la escuela de padres en las instituciones educativas donde de la mano con los orientadores buscan fortalecer los lazos familiares. Reconoció que una situación que han identificado es que cuando el menor de edad tiene una problemática lo último que hace es recurrir al padre de familia por eso es clave fortalecer la comunicación.

Asimismo, dijo que otro de los trabajos que establecen desde la secretaría es de la mano con gobierno salir a las calles de la ciudad para revisar menores en consumo a altas horas de la noche. Advirtió que han logrado evidenciar que muchos padres de familia no tienen el mayor conocimiento del paradero de los menores lo que genera una complejidad en el panorama.

Alcalde anuncia plan de salvaguarda y beneficios tributarios por obra de intercambiador vial en Armenia

el alcalde de Armenia, James Padilla García, anuncia la activación de un plan de salvaguarda de $2.000 millones de pesos, apropiados en el presupuesto municipal 2026 y destinados a mitigar los impactos que, por afectación directa, pueda tener el sector económico y comercial por la mega obra.

Además de la disposición de los $2.000 millones para el plan, el mandatario local anuncia también la presentación de un proyecto de acuerdo al concejo municipal, que establezca la exoneración del 100 % en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a los contribuyentes ubicados en la zona directamente afectada, para los periodos gravables 2026 y 2027.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío y la Alcaldía de Armenia, atendiendo a los intereses del sector empresarial, ha convocado este sábado 27 de septiembre a las 2:00 p.m. en el auditorio 5to piso, un encuentro especial entre empresarios y el alcalde de Armenia, junto a su gabinete, con el propósito de abordar las implicaciones que conlleva la Obra del Intercambiador Vial Glorieta de Bomberos.

La precandidata a la presidencia de la república del partido conservador, Juana Carolina Londoño dijo que la seguridad y la salud son las mayores problemáticas que enfrenta el país

En diálogo con Caracol Radio, la Representante a la Cámara Juana Carolina Londoño expuso su intención de aspirar a la presidencia de la república para devolver a Colombia un futuro mejor.

Señaló que desde los 8 años tiene el anhelo de ser presidenta y por eso tras la petición de varios allegados decidió lanzarse para lograr el aval del partido Conservador.

En cuanto a las problemáticas que más la inquietan mencionó que están relacionadas con la seguridad debido a la alteración de orden público que se vive en varias regiones del país y otro de los temas es el de salud por la crisis actual que afecta a muchas personas por la falta de atención oportuna.

La Alcaldía de Armenia, a través del área de Bienestar Animal de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, invita a la ciudadanía a participar en la jornada de adopción y apadrinamiento de caninos, que se llevará a cabo este sábado 27 de septiembre, en el Centro Comercial Unicentro, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

En esta actividad estarán presentes los perritos que han sido rescatados de situaciones de maltrato y abandono, y que, gracias a los procesos de recuperación física y emocional adelantados en el Centro de Zoonosis, hoy se encuentran en condiciones óptimas para iniciar una nueva vida en un hogar lleno de cuidado y amor.

La jornada también contará con la posibilidad de apadrinar a los peluditos mediante la donación de concentrado, snacks o juguetes, con el fin de brindarles bienestar mientras encuentran un hogar definitivo.

Tres producciones vinculadas a estudiantes y graduados de la Universidad del Quindío fueron seleccionadas este año en distintas categorías del festival de cine más destacado de América Latina hecho con celulares: Smart Films 2025. ‘El Ratón Pérez’, ‘Aquí y Ahora’ y ‘Silencio, por favor’ estarán en el certamen que se llevará a cabo del 26 al 30 de septiembre en Bogotá.

El doctor Jorge Enrique Gómez Marín fue homenajeado, en el marco del Congreso Colombiano de Enfermedades Infecciosas realizado en Bucaramanga, por sus grandes aportes científicos en parasitología y microbiología y la labor que desempeña como editor en jefe de la revista Infectio.

Su producción investigativa en infectología y el estudio de la toxoplasmosis lo han hecho un referente en América Latina. Actualmente dirige el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Uniquindío.

En deportes, el atletismo quindiano se prepara para participar en el Campeonato Nacional de Atletismo Sub-20, que se desarrollará entre el 26 y el 28 de septiembre en la ciudad de Bogotá.

La delegación estará integrada por seis deportistas, ellos son Valeria Sofía George, Camilo Andrés Redondo, Johan Daniel Mañunga, Juan José Guarumo, Simón Gallego y Duván Camilo Grueso. Los atletas competirán en pruebas como 100 metros, 200 metros, 400 metros, relevo 4x400, 800 metros, 100 metros vallas, salto alto y salto con pértiga.

De otro lado, mañana sábado 27 de septiembre jugarán los tres equipos de Caciques del Quindío

Las chicas de Caciques disputarán el partido de ida de la semifinal de la liga femenina de fútbol de salón donde enfrentarán a Heroínas de Boyacá a las siete de la noche de visitante en Tunja.

En Armenia habrá doblete de partidos de Caciques del Quindío en el coliseo del café en la liga nacional de fútbol de salón.

A primera hora, a las 6y30 de la tarde, Caciques Junior enfrentará a Jogo Bonito de Ibagué y a las 8 de la noche, Caciques A enfrentará a Tusa de Fusagasugá, el valor de la entrada es de 10.000 pesos