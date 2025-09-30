Madre del bebé de 11 meses que murió La Calera cuestionó comportamiento de las profesoras // Caracol Radio

Como cualquier otro día, Mildred Narváez, una mujer de 24 años, dejó a su bebé de 11 meses en el jardín a las 7:30 a.m. Sin embargo, aproximadamente dos horas después, recibe una llamada de una de las profesoras quien le dice que su hijo está en Urgencias.

“Que porque el niño había broncoaspirado y se les puso morado. Cuando me dicen esto yo salgo corriendo al centro de salud. Y cuando llegué la profesora me dice que él está en reanimación porque bronco aspiró porque comió mucho.”, aseguró Mildred entre llanto.

Aunque Mildred le preguntó en reiteradas ocasiones a la profesora qué fue lo que sucedió, ella en ese momento no le contestó. Mildred entró a la sala donde estaba su hijo y cuando regresó, la profesora ya no estaba.

Reiteradas negligencias

La madre de Liam asegura que hay negligencia por parte de las cuidadoras del menor, ya que su hijo días antes habría llegado con golpes.

“Un día encontré al niño con un golpecito mínimo, acá, por un ladito del cachete, era muy chiquito. Le pregunté a la profesora Juli Ana que por qué había sido eso. ¿Qué me dice ella? Que como el niño lo ponen con el caminador, se tropezó con el caminador y por eso se le ocasionó ese hematoma”, indicó la madre.

Añadió que en otra ocasión, a las profesoras se les habría olvidado reportarle de un golpe.

“El 19 de septiembre exactamente el niño llegó con un golpecito en la frente, si yo no me doy cuenta ellas no me dicen nada, ¿qué fue lo que me dijo la profesora? Me dijo mamita, es que se nos había olvidado decirte”.

Lo que le indicaron las profesoras a Mildred es que ellas informaban solo cuando era algo importante, cuando era hematomas, cuando era golpes graves.

Posibles irregularidades

Mildred también señala que familiares de las profesoras del jardín ingresaron al lugar sin autorización luego de este hecho.

“Me fui hasta el jardín donde tenía, a mi bebé y cuando fuimos hasta allá efectivamente estaban los papás de ellas. Hasta la mamá que me dijo tú eres joven y puedes tener otro hijo. O sea, creo que eso no lo piensa una mamá, no lo piensa alguien de corazón”, aseguró Mildred.

Es porque Mildred hace un llamado a las autoridades para que se investiguen a las profesoras y al jardín para esclarecer los hechos. Pide que como madre se coloquen en su lugar, “hoy es mi niño, hoy es mi chiquitico de 11 meses, pero mañana puede ser otro niño”.

Ante la tragedia que está viviendo la familia Rodríguez Narváez y el municipio de La Calera por la muerte del bebé de 11 meses en un jardín, las autoridades sellaron este establecimiento mientras avanzan las investigaciones.