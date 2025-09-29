TransMilenio tendrá equipo especial contra la explotación de animales

Colombia.

En los últimos días, se hizo viral en donde se veía a un hombre vendiendo cachorros en TransMilenio, junto con una canina en evidente mal estado de salud, una situación que generó gran indignación en la ciudadanía.

Según lo informado por los usuarios del sistema, el hombre estaba ofreciendo a los cachorros sin reparo algo.

Frente a esto, el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió un operativo para dar con el paradero del hombre y rescatar a los caninos que estarían siendo víctimas de explotación y maltrato.

Por su parte, el director del Instituto de Protección y Bienestar Animal, Antonio Hernández, confirmó que se creó un grupo especial dentro del sistema de transporte para identificar y detener a quienes explotan comercialmente a los animales.

“En Bogotá, no vamos a tolerar la explotación animal para fines de mendicidad. Por eso, hacemos énfasis: Trabajando con la ciudadanía, iremos cerrando los espacios a esas personas que creen que pueden utilizar a los animales para ganar plata. abusando de ellos y haciendo actividades que están totalmente prohibidas en la ciudad”. Detalló el director.

Por el momento, las autoridades no han dado con el paradero del hombre que tendría en su poder a los cachorros, por lo que continúan en la búsqueda.