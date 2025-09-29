Concejal de Bogotá, fue amenazado por denunciar irregularidades en el colegio Sorrento

Colombia.

El concejal de Bogotá, Leandro Castellanos denunció que en el colegio Sotarrento, ubicado en la localidad de Puente Aranda, al parecer, se estarían presentando casos de abuso sexual, porte de armas de fuego y cortopunzantes y consumo de sustancias psicoactivas.

Frente a la problemática, la Secretaria de Educación aseguró que las denuncias también ya habían sido presentadas por parte de los padres de familia y que han venido adelantando el acompañamiento a la institución, junto con la Alcaldía local, haciendo jornadas de sensibilización.

Además, la Secretaría detalló que, se están recibiendo denuncias y adelantando las investigaciones pertinentes de la mano con las autoridades para tomar las medidas que permitan garantizar la seguridad y bienestar de los estudiantes de la institución.

Entre tanto, el concejal Castellanos aseguró que tras hacer pública la situación del colegio, recibió amenazas contra su vida.

“Posterior a esta denuncia que hicimos, aparece un video un poco intimidante y nosotros queremos dejar acá claridad que no da para intimidar, que vamos a seguir haciendo las denuncias y si eso hace parte de una amenaza, las autoridades ya tienen conocimiento de lo ocurrido”. Detalló el concejal.

Finalmente, el concejal de la ciudad, hizo un llamado especial al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para que garantice no solo su seguridad personal como concejal, sino que también, tenga como foco la seguridad y protección de los cientos de estudiantes que asisten al colegio.