EMCALI envía carrotanques a Alto Jordán por bajas presiones de agua

En Alto Jordán se presentan bajas presiones por el bajo caudal del río Meléndez y se envían carrotanques.

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, informó que, en el marco del plan rotativo de suministro diseñado para atender la situación de estiaje del río Meléndez, la mayoría de barrios de las comunas 18 y 20 cuentan con agua potable.

En la comuna 20, se encuentran abastecidos sectores como Brisas de Mayo, Lleras Camargo, Tierrablanca, Cortijo, La Sultana, Urbanización Venezuela, Belisario Caicedo y Siloé.

Por su parte, en la comuna 18 reciben suministro. En los barrios como Alto Los Chorros, Mario Correa Rengifo, Mandarinos, Polvorines y Palmas I.

Bajas presiones y carrotanques

Sin embargo, la empresa reportó que en el barrio Alto Jordán se presenta una situación especial por bajas presiones, producto de la disminución del caudal del río Meléndez. Para atender a la comunidad, se están realizando maniobras en las válvulas y se dispuso el envío de carrotanques.

Baja presión en el agua por la sequía en el las comunas 18 y 20. Ampliar

“Hemos adquirido compromisos con la comunidad y los hemos venido cumpliendo para garantizar el suministro de agua, incluso frente a la reducción del caudal del río Meléndez. Situación que informamos públicamente desde hace más de un mes y que hemos acompañado con presencia social en los territorios”, aseguró Marco León Villegas, gerente, encargado de Acueducto y Alcantarillado de EMCALI.

Llamado al diálogo

La entidad reiteró que el diálogo es la vía para construir soluciones conjuntas y sostenibles. En ese sentido, invitó a la comunidad a evitar las vías de hecho y a fortalecer los espacios de encuentro que permitan avanzar con confianza y corresponsabilidad.

EMCALI recordó que la prestación del servicio de acueducto se desarrolla bajo lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cali, lo que garantiza transparencia y cumplimiento normativo en la operación.