La ciudad de Pereira asegura $21.000 millones para ampliar su sistema de cámaras de seguridad

Foto: Sistema de vigilancia de la Policía Metropolitana de Pereira - Alcaldía de Pereira (archivo)

Pereira

La Alcaldía de Pereira confirmó que el Ministerio del Interior dio luz verde a la reactivación del convenio con el municipio que permitirá la destinación de $21.000 millones para la adquisición de nuevas cámaras de seguridad.

Según informó la administración municipal, la ciudad cuenta con 490 cámaras instaladas en diferentes sectores urbanos y periféricos, con los nuevos recursos, el sistema de videovigilancia será fortalecido para alcanzar la meta de contar con cerca de mil cámaras operando en todo el territorio.

Las nuevas cámaras contarán con software de analítica avanzada, inteligencia artificial y herramientas de georreferenciación, que facilitarán la planeación de los operativos y la asignación de la fuerza pública en los puntos críticos de la capital.

De acuerdo con el secretario de gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos Arias, la llegada de estos recursos es clave para robustecer el sistema de vigilancia.

“La idea es poder tener más de 1.000 cámaras funcionando en la ciudad de Pereira, es decir, la tecnología al servicio de la seguridad de todos los pereiranos. No hemos dejado de trabajar, porque estos recursos que parecían muy lejanos, fueron finalmente aprobados en el Ministerio del Interior”, dijo Trejos Arias.

Esta noticia cala de manera de positiva para la ciudad en medio de las dificultades que viene afrontando Pereira con los homicidios, pues esta año el municipio ya reporta 174 casos, un incremento de 125 % en comparación a la vigencia anterior.

Con la adquisición de estas cámaras de seguridad, se espera generar un control a organizaciones delincuenciales que vienen registrando una disputa territorial para el microtráfico de drogas, capturar a los delincuentes que cometen hurtos y otros delitos de alto impacto y generar mayor percepción de seguridad en los ciudadanos.