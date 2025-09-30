Ingreso Mínimo Garantizado tendrá jornada de atención en Ciudad Bolívar este martes

Colombia

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que este martes se realizará una nueva jornada del Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) en Ciudad Bolívar. La actividad tendrá lugar en el SuperCADE Manitas, ubicado en la Carrera 18 L #70B-50 Sur, al lado de la estación Manitas del TransMiCable, en horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Según la entidad, las jornadas ‘IMG en tu Localidad’ buscan “acercar los apoyos económicos y servicios complementarios a quienes cumplen con los criterios de focalización de la estrategia”.

Servicios disponibles en la jornada

Durante la jornada, los asistentes podrán:

Resolver dudas sobre el programa con orientación directa del equipo de Ingreso Mínimo Garantizado.

Realizar procesos de bancarización y apertura de billeteras digitales en plataformas como Daviplata, Nequi, MOVii y Dale, a través de las cuales se reciben las transferencias.

Acceder a información de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre programas y servicios.

Conocer opciones de alfabetización digital e inclusión financiera mediante los grupos Impulsa.

Visitar muestras de emprendimientos locales de la comunidad.

Recibir información sobre el beneficio de Pasajes Gratis en TransMilenio, dirigido a personas mayores de 62 años, personas con discapacidad y quienes se encuentran en pobreza extrema y moderada.

Objetivo de las jornadas

La Secretaría Distrital de Integración Social destacó que estas jornadas permiten que la ciudadanía no solo acceda a los apoyos económicos, sino también a información sobre inclusión social, emprendimiento y formación.

“Las personas mayores de edad con un documento de identificación válido pueden abrir billeteras digitales para recibir sus transferencias. Es importante que mantengan activo su producto financiero”, indicó la entidad.