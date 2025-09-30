Ibero e ICETEX lanzan 99 becas virtuales para bachilleres y profesionales: Estos son los programas. Cortesía: Getty Images

Con el propósito de democratizar la educación superior y responder a la creciente demanda de formación profesional en Colombia, la Corporación Universitaria Iberoamericana (IBERO), en alianza con el ICETEX, abren convocatoria para 99 becas dirigidas a bachilleres y profesionales residentes en el país. La iniciativa apuesta por programas 100% virtuales, diseñados para ampliar las oportunidades educativas y potenciar perfiles con alta demanda en el mercado laboral.

Becas:

Se entregarán 17 becas completas del 100%

34 parciales del 70%

48 parciales del 50%

Programas:

Ciencias de la Educación

Ciencias Empresariales

Ciencias Sociales y Humanas

Ciencias de la Salud

Derecho e Ingeniería

Los programas se desarrollan de manera semestral o cuatrimestral, dependiendo del pregrado o posgrado que elija el estudiante, en modalidad virtual, una oportunidad que facilita el acceso educativo desde cualquier lugar. Adicionalmente, la oferta académica IBERO cuenta con beneficios diferenciales que potencian el perfil profesional para el desarrollo de competencias altamente valoradas por el mercado laboral actual, mediante certificaciones internacionales e insignias digitales en alianza con instituciones aliadas de Planeta Formación y Universidades, cursos de profundización, opciones de doble programa u homologación y acreditación institucional de Alta Calidad.

“En Colombia, apenas 4 de cada 10 jóvenes accede a la educación superior. Con estas 99 becas, buscamos cerrar esa brecha y asegurar que más estudiantes construyan un futuro con formación de calidad, flexible y con reconocimiento internacional”, afirmó Ricardo Gómez, rector de la Corporación Universitaria Iberoamericana.

Requisitos de postulación

Para postularse a programas de pregrado:

Carta de admisión de la IBERO

Título de bachiller

Resultados pruebas saber 11 (puntaje mínimo global de 200 puntos)

Documento de identidad

Autorización de los padres de familia (si es menor de edad)

Certificado de condiciones socioeconómicas

Para postularse a programas de posgrado:

Carta de admisión de la IBERO

Título de pregrado

Documento de identidad

Certificado de condiciones socioeconómicas

Certificado de experiencia profesional

Certificado de residencia

Promedio de notas

Becas del 100%: Promedio +4.2

Becas del 70%: Promedio de 4.0

Becas del 50%: Promedio de 3.7

Estos promedios aplican únicamente para posgrados, dicho promedio es el que debieron obtener en el pregrado.

La postulación se realizará única y exclusivamente a través de la plataforma oficial de ICETEX y no tendrá ningún costo para los aspirantes. Como requisito previo, los interesados deberán solicitar a la IBERO la carta de admisión en el programa de su elección.

Todas las dudas sobre el proceso de aplicación a las becas IBERO e ICETEX serán resueltas y adicionalmente se realizará acompañamiento a los aspirantes a través de un webinar que se realizará el próximo jueves 2 de octubre a las 10:00 a.m. ICETEX - YouTube. De manera adicional, toda la información y actualizaciones será compartida en las redes sociales oficiales de ICETEX.