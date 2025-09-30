Gaviria rechaza manejo de relación con EEUU tras retiro de visa a Petro: “compromete a la nación”

Congreso

El expresidente César Gaviria se declaró ‘profundamente preocupado’ por la tensión diplomática que está atravesando Colombia con Estados Unidos, producto de la revocatoria de la visa al presidente Gustavo Petro y a gran parte de su gabinete, tras unas declaraciones en las que el mandatario sugirió a soldados norteamericanos que desconocieran unas órdenes del presidente Donald Trump.

“Lo ocurrido en Nueva York, con el retiro de la visa estadounidense al presidente, no es un simple incidente. Es otro penoso episodio que desnuda la fragilidad y la improvisación de la diplomacia colombiana durante este gobierno”, aseveró el expresidente.

Gaviria aseguró también que “las decisiones del presidente Petro no solo comprometen a su gobierno, sino también el futuro de toda la nación”, enfatizando en que “Colombia no puede darse el lujo de aislarse ni de debilitar sus alianzas estratégicas”.

No en vano, asegurando que la relación con Estados Unidos, en términos históricos, comerciales y estratégicos, es la más importante del país, consideró que se deben “recomponer de manera urgente”.

El exmandatario también habló sobre la relación con Israel: “Colombia pidió a toda la comunidad internacional romper relaciones con ese país; nadie lo hizo y Colombia quedó aislada en una postura diplomática estrepitosamente fallida”.

Según Gaviria, “esa incoherencia expone a Colombia a una crisis internacional que golpea nuestra imagen y mina la confianza de la comunidad internacional”, hecho por el cual ha señalado que “el Partido Liberal reclama al Gobierno Nacional una rectificación urgente de su política exterior”.