Fuga de gas cloro en Mosquera deja 36 afectados; dos permanecen en cuidados intensivos

Colombia

Una emergencia química se presentó en la mañana de este martes en la empresa Aeroprop, ubicada en el parque empresarial Montana de Mosquera, donde se reportó una fuga de gas cloro que puso en riesgo a trabajadores y personal de apoyo.

De acuerdo con el reporte oficial, al menos 36 personas fueron remitidas a distintos centros médicos por posible exposición al químico. Las autoridades informaron que dos de los pacientes permanecen en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital de Facatativá, mientras que otros 17 fueron trasladados al hospital de Mosquera y 5 más al hospital de Funza.

Control de la fuga

Bomberos Voluntarios de Mosquera confirmaron que la situación fue controlada gracias a un procedimiento de neutralización química.

“La botella con fuga fue sumergida en agua, lo que permitió absorber el cloro y transformarlo en ácido clorhídrico. Posteriormente se aplicó soda cáustica para neutralizarlo y reducir el riesgo ambiental”, explicó el informe técnico.

El seguimiento de la concentración de cloro en el ambiente mostró una reducción progresiva:

Inicio: 17 ppm, nivel peligroso para la salud.

Durante la intervención: 0,5 ppm.

Final: 0,0 ppm, nivel considerado seguro.

Seguimiento a los afectados

Aunque la fuga ya fue controlada y no representa riesgo ambiental inmediato, las autoridades locales mantienen la vigilancia médica sobre los trabajadores y personas que pudieron haber inhalado el gas.

“El cloro no es explosivo, pero afecta las vías respiratorias y representa un riesgo para la salud y el medio ambiente”, recordaron los organismos de socorro.

Lo que se sabe hasta ahora

36 personas fueron remitidas a hospitales.

2 pacientes permanecen en UCI en Facatativá.

17 fueron trasladados al hospital de Mosquera.

5 están siendo atendidos en Funza.

La fuga fue controlada y el ambiente es seguro.

Las autoridades de gestión del riesgo confirmaron que el monitoreo ambiental continuará en las próximas horas y que se mantiene el acompañamiento médico a los afectados.