Semana clave para el diseño de sistemas de distribución alimentaria en Bogotá y Cundinamarca

Bogotá D. C.

La Secretaría de Desarrollo Económico organiza la sexta edición de la Semana por la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 2025. Consiste en una iniciativa con la cual el Distrito busca generar conciencia sobre “el valor de los alimentos y la importancia de aprovecharlos mejor”.

En alianza con más de 10 instituciones de educación superior, del 30 de septiembre al 3 de octubre, se llevarán a cabo talleres, conferencias y actividades culturales en los que se abordarán la reducción del desperdicio de alimentos en la ciudad y en la región. Además se entregarán reconocimientos a quienes trabajan por esta causa.

Entre las distintas actividades que componen este espacio, el Distrito destaca una puesta en escena con el chef Alejandro Gutiérrez Vélez, quien expondrá recetas que pueden prepararse con productos que normalmente terminan en la basura.

María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá explicó la importancia de la participación de los bogotanos en este espacio: “Esta es una invitación abierta para que la ciudadanía se sume y juntos avancemos para ser una ciudad más consciente y sostenible”.

Por su parte, Carolina Chica Builes, directora de Economía Rural y Abastecimiento Alimentario de la Secretaría, indicó que: “Prevenir las pérdidas y desperdicios es una responsabilidad compartida que contribuye a la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la justicia social”.

Actividades de la Semana por la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos 2025

Las actividades de la sexta edición de esta Semana se organizan en tres ejes:

Gestión de conocimiento para la sostenibilidad alimentaria: escenarios de diálogo y aprendizaje para entender mejor las causas del desperdicio de alimentos y cómo enfrentarlas.

escenarios de diálogo y aprendizaje para entender mejor las causas del desperdicio de alimentos y cómo enfrentarlas. Estrategia integral de reducción de pérdidas y desperdicios: un espacio de soluciones conjuntas con la comunidad para mejorar la manera en que se producen, transportan y consumen los alimentos en la ciudad y la región.

un espacio de soluciones conjuntas con la comunidad para mejorar la manera en que se producen, transportan y consumen los alimentos en la ciudad y la región. Buenas prácticas en reducción de desperdicios: experiencias exitosas de personas, comunidades y organizaciones que marcan la diferencia en este aspecto. Como parte de este eje se entrega el reconocimiento “Yo contribuyo, no pierdo ni desperdicio alimentos” a líderes comunitarios que inspiran a sus cercanos a aprovechar de mejor forma los alimentos.

Paso clave para el diseño de los sistemas de distribución alimentaria en la región

Por otro lado, a partir de este espacio, el Distrito fija su mirada en el sistema de abastecimiento de alimentos a nivel conjunto en el departamento con la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y la Región Central.

Tendrán el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para avanzar en el diseño del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario y del Plan de Abastecimiento Alimentario en Escala Regional.

Considerando lo anterior, esta Semana se convierte en un paso fundamental para el desarrollo de estas propuestas que buscan garantizar el acceso sostenible, seguro y oportuno a alimentos frescos y transformados en toda la región.