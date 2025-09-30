Fiscalía archivó investigación contra Guillermo Jaramillo por irregularidades en campaña al Congreso del Pacto

BOG400. BOGOTÁ (COLOMBIA), 16/01/2024.- El ministro de Salud de Colombia, Guillermo Alfonso Jaramillo, habla hoy durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). Jaramillo afirmó este martes que los casos de covid-19 no han aumentado en el país, como sí ha sucedido en otros lugares, y subrayó que la mortalidad por el virus ha descendido a apenas dos fallecidos en la primera semana de 2024. EFE/ Carlos Ortega / Carlos Ortega ( EFE )

La Fiscalía General de la Nación archivó la investigación que seguía contra el hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presuntamente haber facilitado, cuando era gerente de la campaña al Congreso por el Pacto Histórico, el traslado de candidatos en avionetas de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué (SADI SAS), de la que es socio Carlos Eduardo Restrepo Osorio, alias “Caco”, un presunto narcotraficante.

Según la denuncia radicada el 20 de septiembre de 2023, por el representante a la Cámara Hernán Darío Cadavid, “no se habrían reportado a las autoridades electorales estos aportes en especie para dicha campaña al Senado”.

No obstante, el ente investigador no encontró pruebas sobre una actuación irregular.

“Tras examinar el acta de reunión del 6 de diciembre de 2021, se evidenció que el aforado en cuestión fue designado únicamente para las gestiones relacionadas con el Senado, no para todos los candidatos al Congreso. Analizando los ingresos y gastos de los 71 aspirantes al Senado de esa colectividad, se evidenció que 20 candidatos consignaron en anexos y reportaron ante la autoridad electoral los servicios de transporte aéreo proporcionados por la Sociedad Aérea de Ibagué SAS”, se lee.

Agrega la decisión de archivo: “la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. indicó que se celebró un contrato de fletamento de aeronave con la Coalición Pacto Histórico, en el que se concedió un crédito por los servicios prestados, sujeto al reembolso de gastos de campaña por parte del Consejo Nacional Electoral. Negocio jurídico entre Hernando Robles Alvira, representante legal de SADI, y Guillermo Alfonso Jaramillo, entonces gerente de campaña. Esta información se presentó oportunamente a las autoridades electorales competentes, descartándose cualquier reproche jurídico alguno”.