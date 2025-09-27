Gastos en transporte aéreo para senadores habrían sido usados por la campaña de Petro: Corte

JUSTICIA

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación en contra de 20 senadores electos por la coalición Pacto Histórico para el período 2022-2026.

Gustavo Bolívar Moreno. María José Pizarro Rodríguez. Alexander López Maya. Aída Yolanda Avella Esquivel. Roy Leonardo Barreras Montealegre. Martha Isabel Peralta Epieyú. Iván Cepeda Castro. Piedad Esneda Córdoba Ruiz (fallecida). Pedro Hernando Flórez Porras. Isabel Cristina Zuleta López. Alex Xavier Flórez Hernández. Clara Eugenia López Obregón. Robert Daza Guevara. Yuly Esmeralda Hernández Silva. Wilson Neber Arias Castillo. Gloria Inés Flórez Schneider. César Augusto Pachón Achury. Sandra Yaneth Jaimes Cruz. Paulino Riascos Riascos. Jahel Quiroga Carrillo.

La investigación se había originado a partir de denuncias sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña del partido, específicamente en lo relacionado con el uso de recursos para el transporte aéreo de votantes y colaboradores.

Se decía que la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S, con la que el Pacto suscribió el fletamento de aéronaves, tendría vinculos relacionados con el narcotráfico. Esto luego de que se conociera de una “Narcoavioneta” de esa empresa fue encontrada con más de 400 kilogramos de cocaína en Providencia.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia no encontró movimientos ilegales relacionados a las campañas de los senadores.

¿Qué encontró la Sala de Instrucción?

Luego de una exhaustiva investigación en la que se requirieron documentos a la Fiscalía general se determinó que la empresa Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S había contribudio a la campaña al Senado y en las consultas presidenciales con el servicio de transporte aéreo más no aportes de dinero.

“En tal sentido, la Sala concuerda con los planteamientos de las defensas de los senadores Pizarro Rodriguez, Cepeda Castro y Flórez Porras, en el sentido de que la modalidad de participación de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S. en la campaña al Senado, a través de una relación contractual para la prestación de un servicio, no resulta compatible con una hipótesis de consecución o ingreso de recursos con origen delictivo a la campaña”, se lee en el documento de 236 páginas.

Gastos en transporte aéreo al Senado habrían sido en su mayoría usados por la campaña Petro

Si bien la Sala de Intrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió archivar a la investigación en contra de los senadores, pues no se encontró ningún aporte ilegal, al tribunal si le quedaron serias dudas sobre los gastos de campaña del entonces candidato Gustavo Petro.

En ese 2022, al mismo tiempo que estaba la campaña al Senado, también estaba la campaña de la consulta del Pacto Histórico, entre la que Petro era uno de los grandes favoritos.

Pues de acuerdo con la sala, varios de los soportes de la empresa de transporte aparecen es al servicio de Petro más no de los senadores. No obstante, dicho gasto fue reportado en la campaña de los senadores y no en la del actual presidente en el informe entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE).

“No obstante, como quedó expuesto, en esta actuación se cuenta con hallazgos probatorios consistentes que apuntan a que los servicios incluidos en esa facturación corresponden a parte de un servicio global previamente facturado, y suministrado, a la campaña de Gustavo Petro Urrego a la consulta interna del Pacto Histórico para elegir candidato único a la Presidencia", indica el auto.

Si bien la Corte Suprema no es competente para investigar al actual presidente de la República, podría compulsar copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que profundice el asunto.