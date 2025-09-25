Se sube el telón del Festival Internacional de Teatro de Manizales este 2025

Manizales

Oficialmente se sube el telón de la 57º (quincuagésima séptima) edición del Festival Internacional de Teatro de Manizales - FITM y que tendrá este año a España como país invitado de honor.

Son cuatro las compañías de la nación ibérica y un grupo hispano-chileno los que estarán en la programación de uno de los festivales más antiguos del continente y que desde el 26 de septiembre y hasta el 5 de octubre, mostrarán la diversidad y los universos de las artes escénicas contemporáneas.

Obras con las que llega el país invitado de honor

Octavio Arbeláez Tobón, director artístico del FITM , habló sobre el papel clave de España en el teatro y en este Festival.

“Queremos resaltar la presencia en nuestro festival de Manizales de este año de España, como invitado de honor. Lo encabeza Un Lorca en Nueva York, a cargo del grandísimo actor Alberto San Juan. Asimismo, Kabia Teatro, del País Vasco, traerá dos espectáculos: El alimento de las moscas y El corazón y otros materiales de derribo. Truca Circus presentará un Quixote estupendo y Tian Gombau ofrecerá dos espectáculos para todos los públicos, especialmente para el público infantil".

La programación del FITM 2025

Abarcará desde el circo musical, el teatro de objetos y visual y la danza contemporánea, hasta la representación de dramaturgias clásicas, reflejando así la variedad y el vigor de la escena escénica de la península ibérica.

Teatro nacional

El público de Manizales y del país en general podrá disfrutar de una selección de compañías y creadores que exploran el diálogo entre la tradición, la innovación y la experimentación escénica con obras nacionales como

La Congregación Teatro con El lugar del otro.

con El lugar del otro. COMFAMA con El Mago de Oz.

con El Mago de Oz. Yellow Factory y Oblivio con Diciembre

con Diciembre Teatro Petra con Duplicados;

con Duplicados; Yellow Factory - Teatro Combo con Hay que matar a Treplev (Variaciones de La gaviota de Chéjov).

Teatro de compañías manizaleñas

Tras un riguroso proceso de selección entre 15 grupos participantes, seis compañías han sido elegidas para presentar sus obras,

La Casa Ensueño – Andrómeda 3.0, Teatro Inverso, Hurón Teatro, Teatro Estridente

La Aventura de Aprender – Feeling Vocal

El Ojo de la Casa – Teatro El Escondite

Rapsodia para un Instante – Teatro Punto de Partida

El Poder de la Palabra – Ópalo Teatro

Somos Médula – Compañía Pasos Juntos Danza Contemporánea & Semillero Cuerpo y Espacio (Universidad de Caldas)

