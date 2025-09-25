Se sube el telón del Festival Internacional de Teatro de Manizales este 2025
La edición número 57 del FITM tendrá como país invitado a Estaña y contará con compañías de teatro de cinco países .
Oficialmente se sube el telón de la 57º (quincuagésima séptima) edición del Festival Internacional de Teatro de Manizales - FITM y que tendrá este año a España como país invitado de honor.
Son cuatro las compañías de la nación ibérica y un grupo hispano-chileno los que estarán en la programación de uno de los festivales más antiguos del continente y que desde el 26 de septiembre y hasta el 5 de octubre, mostrarán la diversidad y los universos de las artes escénicas contemporáneas.
Obras con las que llega el país invitado de honor
Octavio Arbeláez Tobón, director artístico del FITM , habló sobre el papel clave de España en el teatro y en este Festival.
“Queremos resaltar la presencia en nuestro festival de Manizales de este año de España, como invitado de honor. Lo encabeza Un Lorca en Nueva York, a cargo del grandísimo actor Alberto San Juan. Asimismo, Kabia Teatro, del País Vasco, traerá dos espectáculos: El alimento de las moscas y El corazón y otros materiales de derribo. Truca Circus presentará un Quixote estupendo y Tian Gombau ofrecerá dos espectáculos para todos los públicos, especialmente para el público infantil".
Conozca la programación y horarios en la página web oficial del Festival Internacional de Teatro de Manizales.
La programación del FITM 2025
Abarcará desde el circo musical, el teatro de objetos y visual y la danza contemporánea, hasta la representación de dramaturgias clásicas, reflejando así la variedad y el vigor de la escena escénica de la península ibérica.
Teatro nacional
El público de Manizales y del país en general podrá disfrutar de una selección de compañías y creadores que exploran el diálogo entre la tradición, la innovación y la experimentación escénica con obras nacionales como
- La Congregación Teatro con El lugar del otro.
- COMFAMA con El Mago de Oz.
- Yellow Factory y Oblivio con Diciembre
- Teatro Petra con Duplicados;
- Yellow Factory - Teatro Combo con Hay que matar a Treplev (Variaciones de La gaviota de Chéjov).
Teatro de compañías manizaleñas
Tras un riguroso proceso de selección entre 15 grupos participantes, seis compañías han sido elegidas para presentar sus obras,
- La Casa Ensueño – Andrómeda 3.0, Teatro Inverso, Hurón Teatro, Teatro Estridente
- La Aventura de Aprender – Feeling Vocal
- El Ojo de la Casa – Teatro El Escondite
- Rapsodia para un Instante – Teatro Punto de Partida
- El Poder de la Palabra – Ópalo Teatro
- Somos Médula – Compañía Pasos Juntos Danza Contemporánea & Semillero Cuerpo y Espacio (Universidad de Caldas)
