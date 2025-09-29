“El cable regresa al cable”: Manizales celebra la inauguración de la 3ra línea de este transporte

Manizales

En Manizales se inauguró la nueva línea que fortalecerá el sistema de Cables Aéreos de la ciudad, siendo una de las pioneras en el país en este tipo de movilidad sostenible y que garantiza el fácil acceso a zonas donde la topografía se convierte en un reto.

Este proyecto ambicioso no solo busca descongestionar las vías de la ciudad y ofrecer una alternativa de transporte eficiente, puesto que en 10 minutos se podrá trasladar desde el Terminal de Transportes de la ciudad, considerado el centro de mando del sistema de Cables de la capital caldense, hasta la zona empresarial, universitaria y de comercio conocida como el Cable.

Durante tres días el funcionamiento de la línea será gratuita para el público, es decir, los días 29 y 30 de septiembre y el 1ro de octubre, según el anuncio del mandatario de la ciudad.

Una inversión futuro de la movilidad sostenible de Manizales

La materialización de esta obra representa una inversión total de 221.579 millones de pesos, una cifra que al inicio era cercana a los 150 mil millones de pesos y que tuvo un incremento superior a los 70 mil millones de pesos para subsanar fallas en su planeación, según lo destacó el alcalde Jorge Eduardo Rojas que enfatizó que la obra fue planteada en la pasada administración pero con ejecución bajo su liderazgo.

“Hablaba con los contratistas, que entre otras cosas sufren muchas veces por unos diseños incompletos, le dicen a uno que no se contemplaron este suelo, esta pantalla, que aquí venía agua, que no venía. Cuando nosotros llegamos a la alcaldía el primero de enero de 2024, no teníamos ni una sola licencia de construcción de ninguna de las cuatro estaciones y tuvimos que alinear el proyecto desde el punto de vista”.

Destacó además que la financiación de este proyecto fue asumida en su totalidad con recursos propios de la alcaldía, lo que demuestra la autonomía y la capacidad de gestión de la ciudad para llevar a cabo iniciativas de gran envergadura.

A pesar de enfrentar diversos desafíos durante su ejecución, incluyendo retrasos ocasionados por minuciosos análisis financieros y otras complejidades inherentes a proyectos de esta magnitud, la Línea Tres del Cable Aéreo ha logrado superar todos los obstáculos y el 29 de septiembre del año 2025 abrío las puertas al público.

La operación de la línea tres del Cable Aéreo de Manizales

La construcción de esta línea se completó en un período de 20 meses, un lapso relativamente corto considerando la magnitud de la infraestructura, si bien, aún no entra en funcionamiento la estación de “Fátima”, debido a demoras en las obras de adecuación, esta será entregada un mes después del inicio de las operaciones del Cable.

La nueva línea de 2.3 kilómetros de distancia es estratégica en su conectividad.

La longitud de la línea es de 2.3 kilómetros y el tiempo de recorrido será de 10 minutos cuando la velocidad promedio es 3,8 metros por segundo.

“A veces se moverá un poco menos, pero esa será la velocidad media de operación. Y vamos a más de 24.000 toneladas de CO2 de ahorro en emisiones. Esto es una ciudad que tiene sistemas alternativos y diferenciales de transporte, que no solo entienden la calidad de vida de la gente, sino también que respetan el medio ambiente”, indicó el mandatario municipal.

La línea tres une el Terminal de Transportes de Manizales, un punto neurálgico para la llegada y salida de viajeros, con el emblemático sector conocido como El Cable. Este último, de gran significado histórico para el país, fue en su momento el hogar del cable aéreo más largo y antiguo de Colombia, estableciendo así un puente entre el pasado y el futuro de la movilidad en la ciudad.

Dato histórico

Las líneas 1 y 2 del cable aéreo de Manizales, las cuales parten desde el centro de la ciudad hasta el Terminal y luego hasta Villamaría, fueron inauguradas en el año 2009, ha logrado mover más de 45 millones desde su apertura, 3 millones por año aproximadamente y en el 2025 al mes de julio más de 1.5 millones de pasajeros y ha evitado la emisión de más de 10 mil toneladas de CO2 durante su funcionamiento.