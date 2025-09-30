Carlos Alcaraz se corona campeón por primera vez del torneo de Tokio

Carlos Alcaraz, se proclamó campón del torneo de Tokio tras vencer a Taylor Fritz, además destacó que se encuentra en un gran momento y que disfruta de lo que es su “mejor temporada” hasta el momento.

El español completó 67 partidos ganados y 8 títulos en lo que va de 2025: “Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas”, confirmó Alcaraz.

El tenista de 22 años reveló que no tuvo un inicio de año facil, pero que ha sido capaz de dar un giro a la situación: “No empecé el año muy bien, tuve dificultades emocionales. Así que estoy orgulloso de cómo me pude recuperar de eso y de todas las personas que me han ayudado a llegar hasta aquí”, dijo sobre la pista.

Alcaraz reconoció el nivel de su rival, el estadounidense Taylor Fritz, al que derrotó por un doble 6-4 en hora y media. Fue su primer triunfo en el torneo de Tokio.

Desde su derrota ante el italiano Jannik Sinner en la final de Wimbledon en julio, Alcaraz ha logrado tres títulos consecutivos. El Masters 1000 de Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y ahora el torneo de Tokio. Suma dieciocho partidos ganados desde entonces y solo perdió un partido en este recorrido, precisamente ante Fritz en la Laver Cup.

Cabe destacar que Carlos Alcaraz ahora hace parte de los españoles que han conseguido levantar la copa en Tokio junto a Manuel Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010).

“He disfrutado de cada segundo que he estado en Tokio excepto los cinco minutos que estuve en la pista después de lesionarme el tobillo (bromeó). Estoy feliz por el nivel que he jugado. Con todo. Empecé la semana mal con el tobillo y la forma en que me he recuperado me alegra mucho”, señaló el español.