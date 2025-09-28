David Alonso, en el top 5 del GP de Japón de Moto2: Así quedó en la clasificación del Mundial

David Alonso no pudo completar el buen trabajo hecho en la clasificación y se quedó sin integrar el podio en el GP de Japón. El colombiano, que partió en el tercer puesto, acabó la carrera en el cuarto lugar, tras una apasionante lucha con el brasileño Diogo Moreira.

Daniel Holgado, compañero de equipo de Alonso, no dio el brazo a torcer y dominó toda la carrera en el primer puesto, mientras que el colombiano incluso cayó hasta el quinto lugar y, si bien se libró de un accidente en el segundo sector, no pudo recuperar ese ritmo que le caracteriza para poder superar rivales.

“Estoy contento con la carrera porque por primera vez he hecho una buena salida y he llegado a la primera curva sin perder posiciones. Me faltaban sensaciones con la moto, no tenía mucho agarre y ha sido difícil desde la primera vuelta. Me he centrado en hacer una carrera que mentalmente fuera buena. He tratado de no perder el grupo de delante y, aunque había puntos en los que sufría mucho, he podido recuperar y no alejarme para pelear por el podio hasta el final”, dijo Alonso tras la carrera.

Diogo Moreira prevails in a photo finish for 3rd with Alonso 🥉#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/IkOCkahX4G — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 28, 2025

¿Cómo queda Alonso en la clasificación del Mundial de Moto2?

El español Manuel González sigue siendo el líder del Mundial de Moto2, quedando con 238 puntos. En el segundo lugar se ubica el brasileño Diogo Moreira, quien acumula 204, mientras que Arón Canet cierra el podio en con 189 unidades.

Alonso, quien sumó 13 puntos tras quedar en el cuarto puesto en Japón, ascendió una casilla y se ubicó en el undécimo lugar con un total de 97 puntos. Su compañero, Daniel Holgado, es sexto con 153.

Posición Piloto Puntos 1. Manuel González 238 2. Diogo Moreira 204 3. Arón Canet 189 11. David Alonso 97

¿Cuándo vuelve a correr David Alonso en Moto2?

Al Mundial de Moto2 le restarán cuatro carreras para terminar la temporada y conocer a un nuevo campeón. La próxima salida será el fin de semana del 4 de octubre, en el Gran Premio de Indonesia.