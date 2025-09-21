Colombia, campeón mundial de patinaje de velocidad: Así quedó la tabla de medallería

Selección Colombia que participa en el Mundial de Patinaje de Velocidad / Federación Colombiana de Patinaje.

La Selección Colombia arrasó con el Mundial de Patinaje de Velocidad, conquistando su vigesimosegundo título mundial, el decimoquinto que alcanza de manera consecutiva. El certamen se llevó a cabo en Beidaihe, China.

La delegación nacional dominó las justas de principio a fin, triplicando las medallas de oro que alcanzó su principal perseguidor, Italia. En total, fueron 20 metales dorados para el país en territorio asiático.

La Selección consiguió un total de 44 medallas, a las 20 de oro se suman 16 de plata y ocho de bronces. El segundo lugar fue para Italia con 6 oros; mientras que Chile consiguió tres oros, igualando con Ecuador, pero superándolo gracias a los bronces.

¿Cuándo será el próximo Mundial?

El próximo Mundial de Patinaje de Velocidad se festejará en Sudamérica. Asunción, capital de Paraguay, será sede del certamen para el año 2026.

Tabla de Medallería