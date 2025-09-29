El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Relación con EE.UU. se debe mantener entre canales diplomáticos para no afectar empresas: Lacouture

El 26 de septiembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la revocación de la visa del presidente colombiano Gustavo Petro, tras su participación en una manifestación propalestina en Nueva York.

Durante el acto, Petro instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, lo que fue interpretado como un llamado a la violencia.

El anuncio se produjo cuando el mandatario ya viajaba de regreso a Colombia, luego de su agenda en la Asamblea General de la ONU. Desde las calles neoyorquinas, calificó la situación en Gaza como un genocidio y pidió un movimiento global de resistencia.

En este contexto, María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), pasó por 6AM para abordar las posibles afectaciones, ante estos actos de Petro, sobre el sector empresarial.

¿Cuáles pueden ser las repercusiones del retiro de la visa al presidente Gustavo Petro?

En principio, Lacouture afirmó que la decisión de Estados Unidos de revocar la visa al presidente Petro no representa una repercusión directa para Colombia, sino una medida diplomática.

Explicó que no se trata de limitar la libertad de expresión del mandatario sobre Gaza, sino de una respuesta al hecho de intervenir en asuntos internos de otro país.

Adicionalmente, señaló que este tipo de acciones deben entenderse en el marco del respeto a la soberanía, principio contemplado tanto en la Carta de las Naciones Unidas como en la de la OEA, lo que marca una clara diferenciación.

