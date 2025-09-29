Donald Trump impondrá aranceles del 100% a películas hechas en el extranjero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en su intención de imponer aranceles por el 100% a las películas estrenadas en Estados Unidos pero producidas en el extranjero.

A través de una publicación en su propia plataforma, Truth Social, el mandatario republicano dijo este lunes, 29 de septiembre, que esta medida es necesaria porque otros países le han “robado” el negocio cinematográfico a Estados Unidos como si “le quitaran un dulce a un bebé”.

No obstante, Trump no estipuló una fecha para la posible entrada en vigor de estas tarifas aduaneras. Tampoco mencionó si las series de televisión, un sector de producción cada vez más rentable y popular, se verían afectadas.

En mayo, Trump había dicho que “iniciaría de inmediato el proceso de imposición de aranceles” a las películas producidas en el extranjero.

Pero esa iniciativa fue recibida con frialdad por la mayoría de los estudios y sindicatos de la industria, que firmaron una carta conjunta pidiendo mayores incentivos fiscales para la producción audiovisual estadounidense, para contrarrestar los estímulos ofrecidos en países como Reino Unido, Francia, Hungría o Tailandia, que según Trump, “alejan a nuestros cineastas y estudios de Estados Unidos”.

Trump carga contra el Gobierno de California por el estado de la industria cinematográfica en EE. UU.

En el mensaje publicado en su red social, Trump responsabilizó al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, a quien calificó de “débil e incompetente”, por la crisis del sector cinematográfico en EE. UU., advirtiendo que ese estado, hogar de Hollywood y corazón de la industria estadounidense “ha sido especialmente afectado”.

El año pasado en Los Ángeles se registró un mínimo histórico de días de rodaje, sin contar la congelación total de la producción causada por la pandemia en 2020.

A finales de junio, la legislatura de California aprobó duplicar los créditos fiscales para la producción de cine y televisión en un esfuerzo por frenar el declive de Hollywood.

Newsom incluso expresó su disposición de colaborar con Trump para implementar un plan federal de 7.500 millones de dólares para apoyar la producción en todo el país, en forma de crédito fiscal.

La guerra arancelaria de Trump y la incertidumbre por los aranceles a las películas

Desde su regreso al poder, Trump libra una guerra comercial contra sus aliados, a los que ha impuesto gravámenes que van desde un 10% a un 50%, en el caso de la India y Brasil, a los que ha castigado con montos extra por las compras de crudo ruso en el caso de Nueva Delhi, y el tratamiento al expresidente condenado Jair Bolsonaro, en el caso de Brasilia.

La semana pasada, el magnate republicano anunció que, a partir del 1 de octubre, impondría nuevos aranceles del 100% a las importaciones de medicamentos farmacéuticos, del 50% a los gabinetes de cocina y tocadores de baño, 30% a los muebles tapizados y 25% a los camiones pesados.

En adición, Trump reiteró su deseo de imponer aranceles a los muebles fabricados en el extranjero, sin especificar la tasa ni la fecha límite.

En cuanto al sector cinematográfico, las implicaciones del nuevo anuncio siguen siendo inciertas por ahora.

Siga leyendo: La película “Un poeta” representará a Colombia en los premios Óscar y Goya 2026

Si bien, la industria estadounidense se enfrenta a la competencia de múltiples programas de incentivos fiscales en todo el mundo para atraer producciones de cine y series, algunos observadores temen que esta medida resulte insuficiente para reactivar un sector importante de la economía del país, que se encuentra en franca depresión.