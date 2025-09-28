Muere adulta mayor tras el impacto de un rayo en Santander

Bucaramanga

Tras casi una semana de lucha en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), falleció en Bucaramanga Socorro Garnica Vargas, de 78 años, quien resultó gravemente herida en la vereda Bejaranas de San Gil luego de ser alcanzada por la onda de un rayo durante una tormenta eléctrica.

Cuando ocurrió la tragedia la adulta mayor caminaba hacia su vivienda, donde vivía junto a su esposo en condición de discapacidad.

Un motociclista que pasaba por el lugar la encontró inconsciente y alertó a la familia, que de inmediato la trasladó al hospital Regional de San Gil.

Por la gravedad del caso fue remitida al Hospital Universitario de Santander (HUS) en Bucaramanga, donde estuvo varios días en la UCI con trauma cráneoencefálico severo, pero lamentablemente falleció este fin de semana.

Socorro Garnica era integrante de la Asociación de Mujeres Rurales de San Gil y trabajaba en proyectos de huertas y agroecología con el apoyo del movimiento El Común y la Corporación Corambiente.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a San Gil para su velación y exequias.