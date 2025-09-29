“Su discurso no buscaba derrocar a Trump”: viceministro explica mensaje de Petro en Nueva York

Mauricio Jaramillo, viceministro de asuntos multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, abordó la situación de Colombia frente a Estados Unidos tras el anuncio del retiro de la visa del presidente Gustavo Petro.

Jaramillo enfatizó que el país mantiene su relación histórica con EE. UU., destacando 200 años de amistad, relaciones comerciales fluidas, inversiones y una alianza en la lucha contra el crimen. Hizo una distinción entre lo multilateral, que es su competencia, y lo bilateral, sugiriendo que no se deben mezclar ambos aspectos.

Respecto al discurso de Petro en las manifestaciones que se desarrollaron durante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, el viceministro ofreció una lectura diferente. Argumentó que la diplomacia actual debe conectarse con los pobres y que el mensaje de Petro fue claro: “estoy con la gente” y “la gente quiere que esto se detenga”.

Jaramillo explicó que la manifestación, donde Petro insistió en que Netanyahu es un genocida y que el apoyo de Estados Unidos lo posiciona en el lado equivocado de la historia, ocurrió en el último espacio donde la sociedad civil puede ingresar a las Naciones Unidas. Consideró que el llamado del mandatario fue para dejar de financiar, legitimar y normalizar el genocidio.

“Creo que el mensaje de Pedro fue muy claro: yo estoy con la gente y creo que la gente quiere que esto se detenga. Entonces, voy a ir a la manifestación, me voy a unir porque creo que nosotros como estados tenemos que responder a ese reclamo, a ese clamor de la gente de tener el genocidio. Yo no creo que la desobediencia de la que habló Petro sea para derrocar a Trump. De ninguna manera y eso hubiese sido inaceptable", expresó.

“Es como si Hitler hubiera entrado a las Naciones Unidas a hablar de por qué había que matar judíos”

El viceministro también mencionó que el día de la manifestación, Benjamín Netanyahu iba a hablar en la Asamblea General, lo cual consideró rechazable. Criticó que se le negara la visa a diplomáticos palestinos mientras se permitía la entrada a una persona con una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI), para defender un genocidio:

“Es como si Hitler hubiera entrado a las Naciones Unidas a hablar de por qué había que matar judíos en la Segunda Guerra Mundial Entonces, también hay que entender la indignación de la gente y creo que, pues el presidente ha sido muy vocal y creo que llegó la hora de que la diplomacia se ponga del lado de la gente”, añadió.

En esa misma línea, el funcionario reafirmó su defensa de la comunidad judía y la existencia del Estado de Israel, pero calificó las acciones de Netanyahu como inadmisibles. Subrayó que la Convención de 1948 para la prevención y sanción del delito de genocidio obliga a los estados a hacer todo lo posible para detenerlo.

Aunque reconoció que el presidente Petro no es un miembro de la sociedad civil en una visita de Estado, insistió en que los estados deben responder a las manifestaciones y al clamor popular. Mira lo que pasó en la vuelta a España. “Mira lo que está pasando en las calles en general del mundo, lo que está pasando en las calles colombianas, comentó”.

Retiro de la visa americana a Petro

Sobre el retiro de la visa, el viceministro Jaramillo indicó que es una decisión soberana de Estados Unidos que él no comparte, y que la Cancillería trabajará para restablecerla.

Para él, la noticia principal no es la revocatoria del visado al presidente, sino la situación en Gaza y la presencia de Netanyahu en la ONU, siendo la acción de Petro una reacción a estos eventos.

