Estado Palestina: implicaciones políticas y legales de reconocerlo en medio del conflicto con Israel

Varios países, incluidos Reino Unido, Australia, Canadá, Portugal y Francia han reconocido recientemente a Palestina como Estado, justo antes del desarrollo de una cumbre especial de la ONU para la solución de los dos Estados (Israel y Palestina), organizada por Francia y Arabia Saudí, en Nueva York.

Israel tildó de “teatro” el reconocimiento y anunció represalias, tanto en la ONU como en otros ámbitos, contra lo que describió como “falsa propaganda” y llamamientos a un Estado palestino que pondría en peligro la existencia de Israel.

Este reconocimiento de un Estado Palestino es en gran medida simbólico, representando una declaración moral y política de los Estados clave, que tiene un impacto limitado debido al conflicto israelí-palestino en curso. Para algunos internacionalistas, esta presión a Israel es una forma de mantener viva la posibilidad de dos Estados, mientras que otros, como el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu lo calificó como un “premio” a Hamás y prometió luchar contra el establecimiento de un Estado palestino, particularmente al oeste del río Jordán.

Para comprender cuáles son las implicaciones legales de reconocer a Palestina como un Estado, es clave conocer su definición. En el derecho internacional, un Estado es una organización que posee cuatro elementos: una población permanente, un territorio definido, un gobierno soberano y la capacidad de gobernar en relación con los demás Estados.

La definición anterior está basada en los principios establecidos en la Convención de Montevideo sobre los Derechos y Deberes de Los Estados (Séptima Conferencia Internacional Americana, 1933).

En el caso puntual de Palestina, según la ONU, en total, de 148 de los 193 países reconocen el Estado de Palestina, que actualmente tiene estatuto de observador en la Asamblea General. 11 de ellos, lo han hecho en las últimas 48 horas, entre ellos Francia y Gran Bretaña.

Principales implicaciones legales bajo el derecho internacional

El reconocimiento de un Estado es un acto unilateral de cada país a través de un acto declarativo, que implica la aceptación de su situación jurídica y la intención de establecer relaciones bilaterales. La ONU como la Organización de Estados no tiene la autoridad para reconocerlos, su rol se centra en admitir nuevos Estados miembros.

Entre las principales implicaciones de su reconocimiento están: personalidad jurídica internacional, relaciones diplomáticas, firma de tratados y estatus de Derecho Internacional. Otorga al Estado los derechos y obligaciones derivados de ser un miembro pleno de la comunidad internacional.

En el caso puntual de Palestina, expertos indicaron que cumple con las condiciones de población y territorio permanente, así algunos de sus territorios estén ocupados por Israel.

Otro punto clave es que se tiene a la Autoridad Palestina, una entidad gubernamental que creada para gobernar Gaza y Cisjordania. Surgió en 1994 como resultado de los Acuerdos de Oslo del año anterior entre Israel y Palestina. Aunque vale destacar que el grupo Hamás gobierna de facto desde 2007 en Gaza.

Carlos Alberto Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional, experto en conflictos internacionales, señaló en hora 20 de Caracol Radio, manifestó que pese a que se reconoce a Palestina como un Estado, eso no es suficiente, ya que en el territorio gazatí no solo hay un conflicto con Hamás, sino que cuenta con otros problemas estructurales, como la corrupción.

“En Palestina no hay capacidad institucional, hay problemas de gobernabilidad, una cosa es Hamas, otra es la OLP, Hamas es una organización islamista donde la idea base es destruir el Estado de Israel y la OLP tiene muchos problemas de corrupción, entonces estamos ante dos experiencias complejas y los israelíes han aprovechado las equivocaciones de los palestinos”.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, prometió este 22 de septiembre la celebración de elecciones presidenciales en su país “un año después de que acabe la guerra. Aseguró que, “Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno de Gaza. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la Autoridad Palestina”.

Vale resaltar que Palestina no celebra elecciones desde 2005 (en Cisjordania) y 2006 (en el caso de Gaza).

¿La solución de dos Estados?

Para Óscar Palma, investigador, docente y consultor en Seguridad Internacional y Defensa, Israel podría tomar represalias contra los países que reconocen a Palestina como Estado, aunque la mayoría de los países del mundo ya lo hacen. Distanciarse o romper relaciones con estos países podría no ser una buena estrategia para Israel, ya que implicaría cortar relaciones con casi todo el mundo, excepto con Estados Unidos y algunos otros países como Panamá.

Resaltó que, es probable que Israel critique el reconocimiento, calificándolo de apoyo al terrorismo, pero no está claro hasta qué punto esto resultaría en consecuencias negativas, distanciamiento, enfriamiento o ruptura de relaciones bilaterales con los países que reconocen a Palestina.

Lea también: ¿Es viable la solución de dos Estados en Israel y Palestina? Esto dicen analistas internacionales

La idea de que ciertos países otorguen reconocimiento busca fomentar la discusión sobre la solución de dos Estados. Según la resolución aprobada en la ONU, los países miembros proponen un Estado palestino independiente en Cisjordania y Gaza, con Jerusalén. Este como capital, en pacífica coexistencia con Israel.

Tal como manifestó Palma, el gobierno actual de Israel, incluyendo a Netanyahu y varios ministros, ha expresado en repetidas ocasiones su falta de interés en la creación de un estado palestino, sugiriendo en su lugar el reconocimiento de comunidades palestinas dentro de Israel, pero no la solución de dos estados.

Ante la incertidumbre global sobre futuras negociaciones y avances hacia la paz basados en la solución de dos estados, esta medida busca presionar al gobierno israelí para que retome dicha idea. Sin embargo, dijo que existe escepticismo sobre la efectividad práctica de esta medida, considerándola posiblemente simbólica.

¿Un reconocimiento simbólico?

De acuerdo con el experto, para que un estado exista en el sistema internacional, se requieren varios elementos, incluyendo el control de un territorio y el reconocimiento internacional. Los países que reconocen al Estado palestino se suman al reconocimiento global de su existencia, cumpliendo así el requisito de reconocimiento internacional. No obstante, en la práctica, el Estado palestino no controla un territorio definido con fronteras claras y acordadas.

Según explicó, esta falta de control territorial plantea un problema práctico, ya que sin él, la existencia de un estado palestino como tal es cuestionable. Por esta razón, el reconocimiento se considera a menudo puramente simbólico. “Puede ser eh positivo el reconocimiento por parte de estos países, pero si no existe eh un control de territorio como tal, ¿cómo podría existir un Estado palestino en sí mismo?“, expresó.

Durante el primer día de la cumbre internacional, el secretario General de la ONU, António Guterres, advirtió que este “proceso corre el riesgo de desaparecer por completo”. Y subrayó que es responsabilidad de toda la comunidad internacional mantener viva la solución de dos Estados y plasmar las condiciones para que esto suceda. “Seamos claros: la creación de un Estado para los palestinos es un derecho, no una recompensa”, aseveró.