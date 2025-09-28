¿Por qué Gustavo Petro puede ingresar a EE.UU. aunque le hayan revocado la VISA americana? // Caracol Radio

Mucho revuelo ha causado la presencia de Gustavo Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidos, donde protagonizó un discurso en contra de las políticas antidrogas que ha planteado el mandatario norteamericano, Donald Trump, además, de encabezar una marcha con una postura de protesta ante la situación en Gaza, en la que se le pudo ver junto al cofundador de la banda de rock progresivo, Pink Floyd, Roger Waters.

En medio de su regreso al país, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció que revocó la visa del presidente colombiano Gustavo Petro tras sus declaraciones y acciones en una manifestación pro‑palestina en Nueva York, donde incluso llamó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes.

Sin embargo, esa revocación de visa no necesariamente impide que Petro ingrese a territorio estadounidense en determinadas circunstancias. A continuación, explico los fundamentos legales y diplomáticos por los cuales podría hacerlo:

¿Por qué Gustavo Petro puede ingresar a EE. UU. aunque le hayan revocado la VISA americana?

Tras el incidente presentado, expertos opinaron en Caracol Radio que una de las intenciones del mandatario tras su presencia en la Asamblea de la ONU era, precisamente, que le revocaran la VISA; pues Petro no necesita de esta, ya que posee la ESTA, lo que le permite ingresar libremente a territorio norteamericano.

¿Qué es la ESTA?

La ESTA (Electronic System for Travel Authorization, por sus siglas en inglés) es un sistema automatizado implementado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos sin necesidad de visa, siempre que sea por turismo, negocios o tránsito, y por un periodo máximo de 90 días.

Este permiso forma parte del Visa Waiver Program (VWP) o Programa de Exención de Visa, del cual Colombia no es parte.

Dentro de la lista que hace parte de este programa destacan varios países europeos como Francia, Alemania, España, Italia, Portugal o Polonia; así como naciones de otras regiones, entre ellas Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Chile, el único latinoamericano que hasta ahora hace parte del programa.

En este sentido, el mandatario puede hacer uso de su nacionalidad italiana para ingresar al territorio estadounidense sin ningún inconveniente.