Sistema Universitario Estatal exhorta a la Cámara a aprobar la reforma financiera a la educación

Montería

Un llamado urgente y unánime dirigió el Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) a la Cámara de Representantes, para que dé continuidad al proyecto de reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

Este llamado se realizó al término del consejo, celebrado en Montería el pasado 25 de septiembre en el marco del XIII Encuentro de Gestión Universitaria, con la presencia del viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño.

La solicitud se produce luego de que el proyecto obtuviera luz verde en los dos debates correspondientes en la plenaria del Senado de la República, un avance legislativo que los académicos califican como un paso fundamental.

El presidente del SUE y rector de la Universidad de Córdoba, el profesor Jairo Torres Oviedo, fue el encargado de anunciar la posición del cuerpo colegiado.

“Hacemos un llamado a la Cámara de Representantes para que se continúe el trámite legislativo para esta reforma, ya el Senado estuvo a la altura de la responsabilidad y con ello envió una respuesta a la educación superior pública del país y a los jóvenes de Colombia”, sostuvo Torres Oviedo.

Crucial para un nuevo modelo de financiación

El líder académico enfatizó que la expectativa es que la reforma se convierta en ley antes de que finalice la actual legislatura, un hito necesario para establecer un nuevo modelo de financiación que permita que la educación como derecho llegue a todos los rincones de la geografía nacional.

Por su parte, el viceministro Ricardo Moreno Patiño destacó el significativo avance que representa la aprobación en el Senado y subrayó el impacto transformador que tendría la reforma.

“Agradecemos la aprobación que se ha dado en la plenaria del Senado de la República, con una mayoría importante de todas las bancadas y que ha constituido un paso más en la realidad que será esta reforma en el marco del sistema de financiamiento de la educación superior pública en Colombia”, precisó la alta funcionaria.

Moreno Patiño recalcó que esta modificación legal es el instrumento idóneo para saldar lo que denominó como “la deuda histórica del desfinanciamiento estructural que padecen las universidades públicas en Colombia”.

Otros avances

Durante el desarrollo del Consejo Nacional de Rectores, los dirigentes universitarios no solo se concentraron en el trámite legislativo, sino que también evaluaron otros avances alineados con el Plan Nacional de Desarrollo.

El balance en términos de cobertura, regionalización y apuestas de fortalecimiento financiero fue calificado como favorable, reconociendo las ayudas proporcionadas al sistema por parte del actual Gobierno nacional.

Este panorama general refuerza la urgencia de la reforma, vista como la pieza faltante para consolidar un sistema de educación superior pública más robusto, equitativo y con capacidad de responder a las demandas de la juventud colombiana.

La conclusión del trámite en la Cámara de Representantes se perfila así como la decisión pendiente para materializar este propósito.