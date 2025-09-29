Nómina titular de la Selección Colombia para el debut en el Mundial Sub-20 ante Arabia Saudita

La Selección Colombia debuta en el Mundial Sub-20 que se celebra en Chile. Esta es la participación número 13 de un equipo Tricolor en el certamen de esta categoría y en el que se buscará superar la mejor participación alcanzada hasta el momento, que fue el tercer puesto en Emiratos Árabes 2003.

Le puede interesar: ¿A qué hora juega Colombia ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20? Siga HOY el partido del debut

En esta oportunidad, el combinado nacional integra el Grupo F junto a Nigeria, Noruega y Arabia Saudita. Justamente este último rival marca el inicio del camino para la Tricolor en Chile, mismo equipo al que enfrentó en un amistoso en junio y que concluyó con triunfo por 2-1.

¿Cuál es la plantilla de Colombia para el Mundial?

Entre los convocados resalta la presencia de hombres como Óscar Perea, Jordan Barrera, Simón García y Neiser Villarreal, este último fue la máxima figura del Sudamericano Sub-20, siendo el artillero de la competencia. No obstante, llegó con una lesión y sin rodaje a la Copa del Mundo.

🔴 Colombia vs. Arabia Saudita EN VIVO: siga acá el debut de la Tricolor en el Mundial Sub-20

Arqueros: Jordan García (Fortaleza), Alexéi Rojas (Arsenal FC - ING), Luis Mena (Atlético Huila)

Defensas: Simón García Valero (Atlético Nacional), Julián Bazán Medina (Deportivo Pereira), Yeimar Mosquera (Aston Villa - ING), Weimar Vivas (Red Bull Bragantino - BRA), Carlos Sarabia Barrios (Millonarios), Juan Arizala (Independiente Medellín)

Volantes: Elkin Rivero (Atlético Nacional), Luis Landázuri (Atlético Nacional), Kener González (América de Cali), Royner Benítez (Águilas Doradas), José Cavadía (América de Cali), Joel Romero (América de Cali), Jordan Barrera Herrera (Botafogo - BRA),

Delanteros: Jhon Rentería Arias (Sarmiento ARG), Joel Canchimbo (Junior FC), Óscar Perea (AVS Futebol - POR), Neiser Villarreal (Millonarios), Emilio Aristizábal (Fortaleza CEIF)

El XI de Colombia para el estreno ante Arabia

4-2-3-1: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Luis Landazuri, Kener González; Jordan Barrera, Óscar Perea, Jhon Rentería y Emilio Aristizábal.