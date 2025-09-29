¿A qué hora juega Colombia ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20? Siga HOY el partido del debut / FCF

La Selección Colombia se alista para su debut en el Mundial Sub-20. Luego de cumplir con una buena presentación en el Sudamericano de la categoría, el cuadro comandado por César Torres inicia el sueño mundialista en territorio chileno.

La primera salida del cuadro nacional será frente a Arabia Saudita, vigente subcampeón de la Copa Asiática Sub-20. El duelo se llevará a cabo en el Estadio Fiscal de Talca, una vez concluya el otro partido de este Grupo F: Noruega vs. Nigeria.

Le puede interesar: Selección Colombia en el Mundial Sub-20: Esta es la probabilidad de ganar el título, según la IA

¿A qué hora juega Colombia ante Arabia Saudita en el Mundial Sub-20?

El partido entre Colombia y Arabia Saudita, válido por la primera fecha del Grupo F, se jugará este lunes 29 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde (hora colombiana). Todos los detalles de este partido los podrá seguir en la página web de Caracol Deportes.

Asimismo, se espera que el once titular del entrenador César Torres sea el siguiente: Jordan García; Carlos Sarabia, Yeimar Mosquera, Simón García, Juan Arizala; Kener González, José Cavadía, Jordan Barrera, Jhon Rentería, Óscar Perea; Emilio Aristizábal.

🎥 Estamos listos para 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗯𝘂𝘁 en la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA 2025 en 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞 🔜🏆#𝑳𝒂𝑺𝒆𝒍𝒆𝑵𝒐𝒔𝑼𝒏𝒆🇨🇴 pic.twitter.com/AjhdcUE7Vf — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 29, 2025

La Tricolor llegó el pasado 26 de septiembre a Chile y desde entonces se ha venido entrenando pensando en el debut ante los saudíes. Asimismo, el 28 del mismo mes realizó el reconocimiento de campo del Estadio Fiscal de Talca y ya está todo listo para el inicio de la Copa.

Justamente en la previa del partido, Torres se mostró emocionado por lo que pueda mostrar su equipo próximamente: "Queremos que se sientan orgullosos de esta Selección, que se sientan bien representados, que este equipo en cada pelota va a dejar el alma y soñamos llevar el título mundial a nuestro país".

También puede leer: Grupo de Selección Colombia Sub 20 en Mundial 2025: fechas y horarios de los partidos

Resultados de la primera fecha del Mundial Sub-20